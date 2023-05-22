«Протащил по дороге 25 метров»: В Нижнем Новгороде пьяный лихач сбил полицейского, который пытался его остановить

Нижегородцу, сбившему по пьяни инспектора ДПС, дали четыре года тюрьмы. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Нижнем Новгороде вынесли приговор 49-летнему мужчине, сбившему на машине полицейского, который пытался его остановить. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в июле 2022 года на проспекте Гагарина в областном центре. Ночью инспекторы ГИБДД остановили для проверки Hyundai Tucson, водитель которого, как выяснилось, имеет признаки опьянения. Зафиксировав состояние водителя, полицейские отстранили его от управления автомобилем. Однако, несмотря на это, нарушитель вернулся в свою машину и сел за руль, намереваясь уехать. Один из полицейских попытался преградить ему путь, но злоумышленник нажал на газ.

- Подсудимый совершил наезд на полицейского, протащив его по дороге около 25 метров, тем самым применив насилие, опасное для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Потерпевший был госпитализирован в больницу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ему причинен тяжкий вред здоровью, - рассказали в региональном Следкоме.

Лихача задержали и заключили под стражу. Свою вину он признал лишь частично. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Стоит отметить, что пьяные водители нередко ведут себя неадекватно при встрече со стражами порядка. Так, недавно в Нижегородской области нетрезвый водитель при проверке документов попытался поджечь форму инспектора ГИБДД.