Пьяный мотоциклист без прав насмерть сбил пенсионера в Нижегородской области

Водитель мотоцикла Honda наехал на пенсионера Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Пьяный водитель мотоцикла наехал на пенсионера в Нижегородской области 21 мая. Пожилой мужчина в результате аварии погиб. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Трагедия произошла в городе Кстово около дома 3 «В» на проспекте Победы. В 19.00 водитель мотоцикла Honda наехал на мужчину пожилого возраста, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионер скончался в машине скорой помощи.

Как отмечают сотрудники ГИБДД, выехавшие на место аварии, водитель мотоцикла был пьян, а также лишен права управления.

Ранее мы сообщали о другой страшной аварии с участием мотоцикла. 14 мая в 03.20 в Починковском районе на трассе Нижний Новгород – Саратов 17-летний водитель мотоцикла врезался в отбойник. В результате этого погиб его пассажир.

Напомним, поздно вечером 29 апреля 17-летний парень со своей 15-летней подругой на улице Совхозной в Тонкинском районе не справился с управлением мопеда, после чего они врезались в автомобиль. Подростки получили травмы.

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