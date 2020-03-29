2020-03-29T13:11:59+03:00
Общество

Перенос ОГЭ 2020 в Нижнем Новгороде из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Нижегородские школьники "получили отсрочку" по ОГЭНижегородские школьники "получили отсрочку" по ОГЭФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Срок начала основного государственного экзамена для выпускников девятых классов перенесен на 9 июня. Такое решение было принято Министерством просвещения Российской Федерации в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также тот факт, что неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей.

Напомним, изначально срок сдачи ОГЭ был назначен на период с 22 мая по 30 июня. В экзамене собирались принимать участие более 1,4 миллиона учеников.

На данный момент приказ Министерства просвещения и Рособранадзора проходит подготовительную стадию. После чего проект нового расписания будет направлен в регионы, и уже региональным образовательным органам власти предстоит организовать работу по переносу сроков сдачи госэкзаменов.

Напомним, нижегородские школьники перейдут на дистанционное обучение с 6 апреля из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что около 7,2 тысячи нижегородских школьников с особенностями здоровья получат продуктовые наборы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Успешно бороться можно только с чем-то узнаваемым": самарский дизайнер рисует логотипы коронавируса, чтобы его скорее победили
Михаил Головачев уверен, что создание логотипа для коронавируса поможет донести правильную информацию до большинства людей и свести к минимуму страх перед проблемой
Новости 24
Акция «Сбавь скорость — спаси лося» стартует в Нижегородской области
С 30 марта в Нижегородской области начинает работу горячая линия по дистанционному обучению
Благоустройство улицы Кожевенной сделают к юбилею Нижнего Новгорода
Вадим Булавинов: «Ознакомиться с Конституцией я бы рекомендовал каждому»
Андрей Аршавин на пару с неизвестной девушкой нарушает режим самоизоляции
Нижегородские суды временно прекращают рассмотрение всех дел
Нижегородцев просят дистанционно оплачивать квитанции за свет и газ
Рестораторы будут кормить нижегородских врачей завтраками и ужинами
Наталья Назарова: «По данным ВЦИОМ, для 95 % россиян важнейшая поправка в Конституции - доступность медицинской помощи»
Нижегородское правительство окажет местному бизнесу беспрецедентные меры поддержки
В Нижегородской области восстановят права дольщиков еще шести жилых комплексов
Движение по наплавному мосту через Оку восстановили после половодья
Льготные проездные временно перестают действовать в Нижегородской области
Чкаловскую лестницу передадут для реконструкции областному правительству
Нижегородские многофункциональные центры будут работать по предварительной записи
Артем Кавинов: «Каждая из поправок - это ответственность государства, которую предлагается закрепить в главном законодательном документе страны»
Особый противопожарный режим вводится в Нижнем Новгороде с 28 марта
Около 7,2 тысячи школьников с особенностями здоровья получат продуктовые наборы в Нижегородской области
Елена Орлова: «Для развития спорта в регионе Андрею Бетину важно наладить связь с профильными вузами»