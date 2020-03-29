Перенос ОГЭ 2020 в Нижнем Новгороде из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

Срок начала основного государственного экзамена для выпускников девятых классов перенесен на 9 июня. Такое решение было принято Министерством просвещения Российской Федерации в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также тот факт, что неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей.

Напомним, изначально срок сдачи ОГЭ был назначен на период с 22 мая по 30 июня. В экзамене собирались принимать участие более 1,4 миллиона учеников.

На данный момент приказ Министерства просвещения и Рособранадзора проходит подготовительную стадию. После чего проект нового расписания будет направлен в регионы, и уже региональным образовательным органам власти предстоит организовать работу по переносу сроков сдачи госэкзаменов.

Напомним, нижегородские школьники перейдут на дистанционное обучение с 6 апреля из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что около 7,2 тысячи нижегородских школьников с особенностями здоровья получат продуктовые наборы.

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