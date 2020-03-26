2020-03-26T14:08:36+03:00
Общество

Возбуждено уголовное дело из-за подделки протокола собрания жильцов дома в Нижнем Новгороде

Подписи в решениях собственников квартир сфальсифицированы
Елена КАРАЛ
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Возбуждено уголовное дело из-за подделки протокола собрания жильцов многоквартирного дома в Нижнем НовгородеВозбуждено уголовное дело из-за подделки протокола собрания жильцов многоквартирного дома в Нижнем НовгородеФото: Павел АВЕРИН
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Прокуратура Нижегородского района добилась возбуждения уголовного дела из-за подделки протокола общего собрания жильцов многоквартирного дома на улице Верхнепечерской,8.

В результате проверки надзорного ведомства установлено, что жильцы якобы поддержали повышение квартплаты на 3,18 рублей с 1 июля 2019 года. Это произошло на внеочередном собрании собственников квартир дома, проведенном в форме очно-заочного голосования, сообщает прокуратура Нижегородской области.

- При этом общее собрание собственников помещений многоквартирного дома фактически не проводилось, подписи в решениях собственников являются поддельными, а собрание неправомочным, - говорится в сообщении.

Материалы проверки были направлены в отдел полиции, где по результатам рассмотрения дознавателем принято решение о возбуждении и расследовании уголовного дела по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса РФ.

В числе прочего, она предполагает ответственность за подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования.

Что касается наказания, то нарушителю может грозить ограничение свободы сроком до двух лет, либо принудительные работы на этот же срок, арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в начале февраля полицией было возбуждено уголовное дело по факту подделки документов в доме на улице Невзоровых 31/5. Жители этого дома пожаловались на некое собрание, о проведении которого никому из них неизвестно.

О похожей ситуации «Комсомолке» также рассказали жильцы дома на улице Краснозвездной 12,А. Суммы за квартплату в их платежках выросли в результате неизвестно кем проведенного собрания, в котором сами жители не участвовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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