«Человек умер, а подписи стоят»: жильцы домов Советского района пожаловались на подделку ДУКами их подписей

Жильцы двух домов в Советском районе Нижнего Новгорода обвинили домоуправляющую компанию в подделке их подписей и проведении собраний, о которых жильцам ничего не известно. Нижегородцев, с которыми пообщалась «Комсомолка», обеспокоило повышение стоимости квартплаты, что должно было утверждаться общим собранием владельцев квартир.

Дом на Краснозвездной,12А

Дом на Краснозвездной,12АФото: Елена КАРАЛ

Как рассказал житель дома на улице Краснозвездной 12,А Сергей Афанасьев, жильцы узнали о собрании, проходившем в их доме в июле прошлого года, случайно.

- В июле месяца этого года якобы было какое-то собрание, которое проводил ДУК и собирал подписи жильцов дома. На собрании никого из жильцов, которых мы опрашивали, не было. Пустые бланки, где должны расписаться жильцы на собрании, долго лежали в каждом подъезде. Там надо было вписать ФИО, номер квартиры и поставить подпись. Ну лежали и лежали, а потом они пропали, никто не обратил внимание. А со временем у нас в платежных квитанциях увеличилась квартплата, что тоже поначалу не привлекло пристального внимания – просто платили ежемесячно. Обратила внимание на проблему одна из активных жительниц дома, - рассказал Сергей.

Жильцы утверждают, что не получили внятных ответов на свои вопросы в ДУКе, поэтому обратились в прокуратуру. После этого с людьми все же встретились.

- После этого нас вызвали в ДУК, объяснили нам, что они тут не при делах, они якобы наняли подрядную организацию, подрядная организация собрала все подписи и принесла к ним. Если подрядная организация знает, кто и где проживает, кто собственник, если вы даете такую информацию, вы дайте уже актуальные данные. Зачем было собирать подписи давно умерших людей? Человек умер три-пять лет назад, а подписи стоят. Не ожил же человек, - возмущается Сергей Афанасьев.

Теперь жильцы дома на Краснозвездной хотят провести свое собрание и аннулировать результаты предыдущего, проведенного ДУКом (или его подрядчиком).

Дом на улице Невзоровых, 31/5

Дом на улице Невзоровых, 31/5. На фасаде есть две адресных таблички с №№31 и 31/5.Фото: Елена КАРАЛ

Похожую историю рассказал и житель дома №31/5 на улице Невзоровых Александр. Там тоже прошло неизвестное ему и другим жильцам собрание, также собрали некие подписи, которые людям не показали.

- Якобы было собрание, но его не было, подписей никто не собирал. Ни я нигде не расписывался, ни жена, ни сын. Люди наши ездили, просили, чтобы им показали протокол хотя бы с нашими подписями – нет, нельзя. Там какие-то разговоры начались, что ДУК не проводил само собрание, а наняли кого-то, и якобы эти товарищи тут ходили и все это проводили. Где те, кого они наняли? Никого не было. Покажите, кто проводил, может быть, я им морду набью, - негодует Александр.

Как сообщила «Комсомолке» старший специалист ОСМИ УМВД по Нижнему Новгороду Анастасия Млявых, ситуацию с домом № 31/5 на Невзоровых взялась расследовать полиция.

- В Советском отделе в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в январе по части 1 статьи 327 УК РФ: подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, печатей или бланков. Изъяты образцы почерка, направлены на проведение почерковедческой экспертизы, - прокомментировала Анастасия Млявых.

Позиция домоуправляющей компании

Пока полиция, прокуратура и суды, разбираются в ситуации, домоуправляющая компания не считает целесообразным комментировать ситуацию. Об этом сообщил пресс-секретарь Ассоциации Домоуправляющих компаний Михаил Песин.

- Домоуправляющая организация в любом случае несет ответственность за действия подрядных организаций, которые она привлекает. Технические ошибки действительно имеют место быть, мы не отказываемся, стараемся своевременно их выявлять, бороться при проведении будущих голосований. Мы также видим, что есть недовольство жителей увеличением платы за содержание жилья. К сожалению, это подается в ряде СМИ, как что-то незаконное, как нарушение, мол, должно было повыситься на 4%, а повысилось на 10%. Эта ситуация регулируется договором, заключенным между жителями и ДУКом. Указано, что происходит повышение на индекс потребительских цен, а его рост составляет 4%, иногда больше, иногда меньше. Это не тариф, а размер платы, который устанавливается общим собранием собственников, и ДУК представляет сумму, которую считает экономически обоснованной для выполнения своих обязанностей по содержанию, - пояснил Михаил Песин.

Он также отметил, что сегодня единичные дома обладают компетентными, грамотными советами жильцов, которые регулярно проводят собрания. Сама процедура собраний сложная, а законодательство не требует стопроцентного присутствия собственников квартир. Для принятия того или иного решения, достаточно, чтобы его поддержало чуть больше четверти жильцов. Поэтому люди часто упрекают ДУКи в том, что не знали о проведении собрания.