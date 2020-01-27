Чудо: безрукий мужчина расписался в протоколе богородского ДУКа

Подпись безрукого мужчины обнаружили в протоколе домоуправляющей компании в городе Богородске. Жители одного из домов также нашли в протоколах немало других сомнительных подписей, на основе которых серьезно переплатили ДУКу. О своей проблеме люди рассказали в программе «Кстати». При этом житель дома Геннадий Чилькин, у которого правая рука отсутствует, отрицал, что мог расписаться в документах.

- Ничего я не подписывал. Я уже четыре года лежу, и кто там чего делал, я не знаю, - сказал Геннадий Чилькин.

Документы также содержали подписи других людей, которые физически отсутствовали дома и заверить протоколы не могли. Как рассказала жительница дома Людмила Кондратьева, она обнаружила в бумагах подписи отсутствующих дома супруга и сына.

- У младшего сына стояла подпись, он прописан в квартире, но чисто физически не проживает в ней. Он не мог этого сделать. Так же и муж, он работает вахтовым методом, и отсутствовал тогда дома. Доверенностей он мне не оставлял, чтобы я могла за него сделать какую-то манипуляцию. Ни за детей, ни за мужа я этого не могла сделать. Это подделка, - заключила женщина.

Еще одна жительница дома Людмила Кондратьева указала на то, что в протоколах есть подпись некоей Сироткиной, которую вот уже 10 лет никто не видел.

При этом представитель жителей дома в суде Максим Раков заявил, что на основе этих протоколов с владельцев квартир взимается дополнительная плата за жилье.

- Цель - взимать с собственников квартир дополнительные 3,52 рубля за квадратный метр жилого помещения, - пояснил Максим Раков.

По словам Людмилы Кондратьевой, жители дома существенно переплатили ДУКу, поэтому решили обратиться в полицию, а затем подали в суд.

- Когда мы подсчитали переплату за тот период, она составила более 20 000 рублей с одной квартиры. По этому факту мы обратились в МВД по Богородскому району. Но в МВД ответили постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказала Людмила Кондратьева.

Суд же признал протоколы поддельными, но, несмотря на это, исполнительный директор ДУКа Михаил Назаров настаивает на своей правоте и обещает обжаловать судебное решение.

- Решение суда есть, ничем не мотивированное, в законную силу оно не вступило, мы его будем обжаловать, - прокомментировал Михаил Назаров.