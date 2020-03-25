2020-03-25T18:26:17+03:00
Звезды

Наталья Бочкарева заявила о работе над «абсолютно личным» шоу-откровением

Звезда сериала «Счастливы вместе» предложила фанатам придумать название ее моноспектаклю
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Актриса обратилась к фанатам за помощью.Актриса обратилась к фанатам за помощью.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

После громкого скандала с наркотиками актриса театра и кино Наталья Бочкарева заявила о работе над своим первым моноспектаклем. Причем знаменитость не только анонсировала откровенное шоу, но и предложила поклонникам и фанатам приложить к нему руку.

- Я сейчас работаю над собственным абсолютно личным и жизненным музыкально-театральным шоу-откровением. И у вас есть шанс стать его частичкой, просто предложив свою версию того, как бы он мог называться, - написала звезда сериала «Счастливы вместе» в своем Инстаграме.

Подписчики оказались отзывчивыми и буквально за парочку часов набросали под постом нижегородки свои варианты. Правда, предложенные ими названия, скорее, сгодятся для любовных романов: «Одна минута до счастья», «Мир моими глазами», «Любовь, данная богом», «В поисках себя» и так далее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Деньги нужно заслужить!»: Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала, как воспитывает своих детей

В Инстаграме Натальи Бочкаревой появился забавный ролик с 11-летней дочкой (подробности)

Звезда сериала «Счастливы вместе» объявила себя королевой TikTok

Наталья Бочкарева вернулась к обычной жизни после скандала с наркотиками (подробности)

«Загладила свою вину благотворительностью»: Актрису Наталью Бочкареву, которую поймали с наркотиками, оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Преображенском суде прошло заседание по громкому делу о кокаине в трусиках (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Анна Гор: «Олег Беркович неравнодушен к культуре, хорошо в ней разбирается»
Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде планируют передать области
На сайте нижегородского минкульта начал работу раздел «Онлайн-проекты»
Михаил Мурашко предупредил о вреде алкоголя и сигарет при коронавирусе
Нижегородский комитет Госохотнадзора проводит «горячую линию»
Налоговая инспекция рекомендует подавать декларации дистанционно
Жительница Балахны напала на полицейского, заступаясь за сына
В Шатковский район поступили новые автобусы
Ирина Винер-Усманова прокомментировала кадровые изменения в правительстве Нижегородской области
Болдинский заповедник уходит в виртуальное пространство
Нижегородцы, вернувшиеся из-за рубежа, могут получить больничный дистанционно
В арзамасских автобусах тестируют динамические табло
В Нижнем Новгороде ожидаются резкие перепады температуры
79% нижегородских школьников после каникул перейдут на дистанционное обучение
Глеб Никитин поручил увеличить производство медицинских изделий в регионе
В Нижегородской области «автомобильная ссора» закончилась трагедией
Нижегородские предприниматели могут получить сертификаты, подтверждающие "форс-мажор", связанный с пандемией
«Поправки в Конституцию очень важны с точки зрения регулирования политической власти», - Андрей Лапшин
Выдача наличных будет ограничена для части банкоматов
Около 30 млрд рублей инвестиций привлечено в экономику нижегородских моногородов в 2019 году
Жительница Балахнинского района едва не забила подругу кочергой
Муниципалитетам Нижегородской области будут выделять гранты за успешную работу
«Время диктует свои законы, а Конституция – Основной закон государства, поэтому необходимость изменений очевидна», - Николай Миронов
С 30 марта в Нижегородской области начнется выдача разрешений на охоту
570 тонн противогололедных материалов высыпали на федеральные трассы в Нижегородской области
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое