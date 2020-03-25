Наталья Бочкарева заявила о работе над «абсолютно личным» шоу-откровением

После громкого скандала с наркотиками актриса театра и кино Наталья Бочкарева заявила о работе над своим первым моноспектаклем. Причем знаменитость не только анонсировала откровенное шоу, но и предложила поклонникам и фанатам приложить к нему руку.

- Я сейчас работаю над собственным абсолютно личным и жизненным музыкально-театральным шоу-откровением. И у вас есть шанс стать его частичкой, просто предложив свою версию того, как бы он мог называться, - написала звезда сериала «Счастливы вместе» в своем Инстаграме.

Подписчики оказались отзывчивыми и буквально за парочку часов набросали под постом нижегородки свои варианты. Правда, предложенные ими названия, скорее, сгодятся для любовных романов: «Одна минута до счастья», «Мир моими глазами», «Любовь, данная богом», «В поисках себя» и так далее.

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