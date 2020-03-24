«Я просто пошутил»: Фитнес-инструктор готов извиниться перед девушкой, которую высмеял за лишний вес

Фитнес-инструктор готов извиниться перед полной нижегородкой, которую высмеял в своем Инстаграме. Однако молодой человек до сих пор не считает, что как-то обидел несчастную девушку.

Напомним, из-за фотографии с надписью «Она нас не сожрет?» разгорелся настоящий скандал. Кто-то из подписчиков тренера Артура Судьина разослал скриншот его саркастической публикации нижегородским пабликам, и за несколько часов он разлетелся по всему интернету. Руководство фитнес-клуба, в котором он работал, довольно быстро отреагировало на произошедшее и распрощалось с сотрудником навсегда.

Девушка пришла в спортзал, чтобы сбросить лишнее. А в итоге стала объектом насмешек.Фото: СОЦСЕТИ

- У меня не было цели оскорбить эту девушку, - заявил Артур Судьин в интервью «КП-Нижний Новгород». - Когда-то давно был популярен сериал на YouTube «Павлик наркоман». И там была сценка, где главный герой садится в машину к толстой девушке и спрашивает ее: «А ты нас не сожрешь?» Так что моя публикация в Инстаграме - это всего лишь отсылка к тому сериалу, не более. Хотя повторю в сотый раз: девушка на фото знает, что она толстая. Это очевидно. И отрицать этот факт неразумно.

Пока нижегородец разгребает последствия своей ироничной публикации, пользователи соцсетей рвут и мечут. Некоторые грозятся лично встретиться с шутником, чтобы разобраться «по-мужски». Кто-то обвиняет Артура в нетрадиционной ориентации (хотя на деле это не так), а кто-то вовсе обещает расправиться с его семьей.

- Столько гневных комментариев в мой адрес! Вы даже представить себе не можете. А этой девушке, которую я сфотографировал и выложил в сеть, кажется, все равно. Если бы ее это задело, она, наверное, давно связалась со мной. Пока что я получаю сотни оскорблений. Даже написали, что зарежут меня и мою мать, - поделился собеседник «Комсомолки».

Вообще фитнес-инструктор самостоятельно пытался разыскать девушку с фото, чтобы спросить, что она думает по поводу его выходки. Встреча с ней могла состояться 25 марта в клубе, где до недавнего времени работал Артур, но с 24 марта все фитнес-центры закрываются на карантин из-за коронавируса. Поэтому пока молодому человеку остается лишь делать выводы из этой неприятной ситуации.

- Конечно, я пожалел, что выложил то фото. Просто по одной причине - у меня не было никакого злого умысла! Я же не писал «Ты жирная мразь!». Я просто пошутил: «Ты нас не съешь?» Человек же большой и явно много ест, - пожал плечами Артур. - Мне правда интересно, считает ли она мои слова оскорбительными. Хотя я почему-то уверен, что нет, не считает. Честно, если она скажет: «Вы унизили меня», мне не составит труда извиниться.

Кстати, в качестве приятного бонуса нижегородец готов даже провести бесплатную тренировку для полной девушки. Однако не уверен, что ему позволят. Ведь, по словам собеседника «Комсомолки», до него дошел слух, будто федерация бодибилдинга Нижегородской области запретила ему вести тренерскую деятельность из-за этого скандала.

- Я пока не выяснил, что да как. Уж больно мало времени прошло, а телефон разрывается от звонков. Но я обязательно во всем разберусь, - заверил Артур.

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