Фитнес-инструктор публично высмеял полную девушку на беговой дорожке

Настоящий скандал разгорелся в Нижнем Новгороде из-за фитнес-инструктора, публично высмеявшего полную девушку на беговой дорожке. Позабыв о профессиональной этике, Артур Судьин сфотографировал пышнотелую посетительницу клуба и выложил в своем Инстаграме с подписью «Блин, она нас не сожрет?». Саркастическую публикацию брюнет с рельефным телом снабдил стикерами - человечком с большим пузом и растолстевшим кенгуру.

Девушка пришла в спортзал, чтобы сбросить лишнее. А в итоге стала объектом насмешек.Фото: СОЦСЕТИ

Кто-то из увидевших эту фотографию в микроблоге инструктора разослал ее по городским пабликам в соцсети «ВКонтакте». И утром 24 марта о выходке молодого человека узнала добрая половина Нижнего Новгорода.

- Наш подписчик пишет: «Мда… Люди идут к ним худеть, а над ними смеются. Дальше будем смеяться над больными в больнице? Клиентоориентированность? Тактичность? Деликатность? Воспитание? Нет», - говорится в «Типичном Нижнем».

arch_shredz Артур Судьин не подозревал, что из-за своей выходки лишится работы.

На радость многим фитнес-клуб, в котором работал Артур Судьин, быстренько отреагировал на публикацию своего сотрудника. Руководство незамедлительно решило уволило молодого человека, а девушке, чье фото гуляет теперь по интернету, принесли свои извинения.

- Подобное отношение к членам клуба мы считаем недопустимым, именно поэтому тренер, позволяющий себе подобное, в клубах нашей сети больше не работает. Со своей стороны мы провели беседу с тренерским составом о нормах поведения и тех ценностях, которые тренеры наших клубов должны разделять, а не противоречить им, а именно - уважение к людям и искреннее желание помочь им стать лучше, - говорится на страничке фитнес-клуба в «ВКонтакте».

arch_shredz Фитнес-инструктор выкладывает в Инстаграме мотивирующие фото.

«Комсомолка» связалась с автором скандальной публикации, но тот оказался немногословным.

- Да, я знаю, что резонанс огромен. Угрозы в мой адрес уже перевалили за сотню. А оскорблений еще больше, - лишь заявил нижегородец.

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