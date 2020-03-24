«Выпил маленько…»: Нижегородец выстрелил в себя из самодельного пистолета

41-летний житель Нижнего Новгорода оказался в больнице из-за собственной беспечности. Любитель самодельного огнестрельного оружия случайно прострелил себе ногу после того, как хорошенько приложился к спиртному.

Как «КП-Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах, звонок на канал «112» поступил вечером 14 марта. На часах было без пятнадцати восемь. Позвонивший явно был взволнован, говорил спутано и немного развязно. Отчего диспетчер понял сразу: мужчина на том конце провода подшофе. Не без труда представившись, Олег Иванов (имя и фамилия героя изменены. - Прим. ред.) сообщил, что выстрелил себе в ногу из пистолета.

- Выпил маленько… Ну а что, суббота ведь! Выходной, - выдохнул пострадавший.

Приехавшие на место происшествия эксперты-криминалисты и сотрудники уголовного розыска выяснили, что сначала Иванов хорошенько принял на грудь, а после схватился за пистолет, который, к слову, сделал сам.

- Крутил, вертел да так и выстрелил себе в левое бедро, - добавил источник в правоохранительных органах.

Во время осмотра его квартиры полицейские обнаружили целый арсенал: кучу патронов, самодельный пистолет, ружье без цевья, запчасти от оружия, нечто похожее на ствол карабина с нарезным стволом и часть ударно-спускового механизма.

- Все найденное, разумеется, изъято и направлено на исследование. Зачем ему, плотнику-высотнику, понадобилось такое «богатство», непонятно. Но коллеги это выяснят, - уточнил собеседник «Комсомолки».

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