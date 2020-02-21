Нижегородец случайно подстрелил отца-охотника, перепутав его с лисой

Житель Нижегородской области Виктор Дугов (имя героя изменено – прим. Ред.) увлекается охотой столько, сколько себя помнит. Но то, что однажды он сам станет добычей, он не мог представить даже в самом страшном сне.

- Все началось с того, что 10 февраля мой сын с другом позвали меня на охоту, - вспоминает 67-летний пенсионер. – Я, конечно, не стал отказываться. Тем более что погода была – загляденье! Мы приехали в небольшой лесок около поселка Лукино в Балахнинском районе. Мы там охотились уже не первый раз, и никогда без добычи не уезжали.

Правда, на этот раз зверь не спешил к охотникам в руки – некоторое время они бродили по тропинкам впустую. Как вдруг Виктор заметил мелькнувший в кустах оранжевый шар.

- Лиса! – понизив голос, кивнул он товарищам. – Только не спугните!

Боясь упустить рыжую красавицу, пенсионер несколько раз выстрелил в направлении кустов и поспешил подобраться поближе. Тем временем сын со своим другом побежали к этим же кустам с другой стороны, стреляя на ходу. Каково же было их удивление, когда продравшись сквозь кусты, они увидели не подстреленную лису, а собственного отца, истекающего кровью.

- Сынок, что-то у меня в груди болит, - прошептал пенсионер, когда к нему подоспел сын. – Видно, вы вместо лисы меня подстрелили.

Чтобы не терять времени, мужчины погрузили пенсионера на снегоход и поехали в ближайшую деревню. Туда ему и вызвали машину скорой помощи.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сам пострадавший мужчина доставлен в Балахнинскую ЦРБ с диагнозом огнестрельное ранение с повреждением левого легкого. Оружие у всех участников поездки сейчас изъято. Как выяснилось в ходе проверки, у них было разрешение на оружие и добычу пушных животных.