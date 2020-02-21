2020-02-21T14:05:42+03:00
Происшествия

Нижегородец случайно подстрелил отца-охотника, перепутав его с лисой

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка
Вероника КОТИК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Нижегородец случайно подстрелил отца-охотника, перепутав его с лисой.Нижегородец случайно подстрелил отца-охотника, перепутав его с лисой.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Житель Нижегородской области Виктор Дугов (имя героя изменено – прим. Ред.) увлекается охотой столько, сколько себя помнит. Но то, что однажды он сам станет добычей, он не мог представить даже в самом страшном сне.

- Все началось с того, что 10 февраля мой сын с другом позвали меня на охоту, - вспоминает 67-летний пенсионер. – Я, конечно, не стал отказываться. Тем более что погода была – загляденье! Мы приехали в небольшой лесок около поселка Лукино в Балахнинском районе. Мы там охотились уже не первый раз, и никогда без добычи не уезжали.

Правда, на этот раз зверь не спешил к охотникам в руки – некоторое время они бродили по тропинкам впустую. Как вдруг Виктор заметил мелькнувший в кустах оранжевый шар.

- Лиса! – понизив голос, кивнул он товарищам. – Только не спугните!

Боясь упустить рыжую красавицу, пенсионер несколько раз выстрелил в направлении кустов и поспешил подобраться поближе. Тем временем сын со своим другом побежали к этим же кустам с другой стороны, стреляя на ходу. Каково же было их удивление, когда продравшись сквозь кусты, они увидели не подстреленную лису, а собственного отца, истекающего кровью.

- Сынок, что-то у меня в груди болит, - прошептал пенсионер, когда к нему подоспел сын. – Видно, вы вместо лисы меня подстрелили.

Чтобы не терять времени, мужчины погрузили пенсионера на снегоход и поехали в ближайшую деревню. Туда ему и вызвали машину скорой помощи.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сам пострадавший мужчина доставлен в Балахнинскую ЦРБ с диагнозом огнестрельное ранение с повреждением левого легкого. Оружие у всех участников поездки сейчас изъято. Как выяснилось в ходе проверки, у них было разрешение на оружие и добычу пушных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородский минкульт запустил на сайте раздел, посвященный 75-летию Победы
Четыре лисицы и шесть птиц из «Мишутки» переехали в нижегородский «Мадагаскар»
Реконструкция «Между прошлым и будущим» пройдет в нижегородском Парке Победы
В Нижнем Новгороде суд вынес приговор врачам, признав их виновными в смерти пациента
В Нижегородской области построят веревочный городок и качели для детей и взрослых
Нижегородцы могут оплатить проезд вторсырьем
В Нижегородской области водитель сбил двух пешеходов, проезжая на красный свет
20 февраля в Нижегородской области случился свадебный бум
В Нижнем Новгороде ограбили "лиц, перевозивших деньги"
В выходные в Нижнем Новгороде ожидается снег и сильный ветер
Глеб Никитин: «Закон о введении звания «Город трудовой доблести» - долгожданный для нижегородцев»
В Нижегородской области планируют построить университетский кампус будущего
Более 25 млн рублей направят на ремонт музея-заповедника в Большом Болдине
В Балахнинском районе – новый глава местного самоуправления
Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой и съехал в кювет на Балахнинской трассе в Нижегородской области
Нижегородский ДК Ленина и несколько памятников планируется передать региону
10 школ искусств будут отремонтированы в Нижегородской области в 2020 году
В Нижнем Новгороде введут ограничение остановки транспорта на Ванеева и Алексеевской
В Нижнем Новгороде сегодня осадков не ожидается
Нижегородскую область посетила делегация из Японии
Глеб Никитин встретился с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Ильей Гудковым
Нижегородские удобрения будут поставляться в Кот-д’Ивуар