2020-02-26T16:21:30+03:00
Происшествия

Нижегородский охотник в погоне за зайцем подстрелил сам себя

Сейчас мужчина доставлен в Выксунскую районную больницу
Вероника КОТИК
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Нижегородский охотник в погоне за зайцем подстрелил сам себя.Нижегородский охотник в погоне за зайцем подстрелил сам себя.
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Курьезный случай произошел на охоте с нижегородским пенсионером Виктором Муравьевым (фамилия героя изменена – прим. Ред.) На днях он кинулся в погоню за зайцем, однако вместо этого умудрился подстрелить самого себя.

- Днем 14 февраля я решил сходить на охоту, - рассказывал позднее пенсионер сотрудникам правоохранительных органов. – Ружье у меня есть, разрешение на охоту тоже. Никого из знакомых я беспокоить не хотел, поэтому пошел один.

Однако на этот раз охота у Виктора Николаевича не задалась. Стоило ему выследить зайца и как следует прицелиться, как он на ровном месте поскользнулся.

- Ружье с предохранителя я к тому времени уже снял, - вспоминает пенсионер. – И когда стал падать, случайно нажал на спусковой крючок.

Раздался выстрел. Однако «добыча» Виктора Николаевича оказалась ближе, чем он рассчитывал – падая, он случайно прострелил собственную левую ногу. К счастью, пенсионер не растерялся. Кое-как он доковылял до собственной машины и доехал до ближайшей деревни Мяря. Там знакомые оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали врачей.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сам пострадавший мужчина госпитализирован в Выксунскую районную больницу с огнестрельным ранением левой стопы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как нижегородец случайно выстрелил в своего отца-охотника, перепутав его с лисой. К счастью, тогда пострадавшего тоже удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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