2020-03-24T14:41:09+03:00
Общество

Длинноногая брюнетка из Нижнего Новгорода метит на обложку мужского журнала Maxim

Голосование за самую сексуальную девушку года стартовало 23 марта [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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34-летняя нижегородка призналась, что обожает участвовать в откровенных фотосессиях.34-летняя нижегородка призналась, что обожает участвовать в откровенных фотосессиях.Фото: СОЦСЕТИ
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34-летняя Екатерина Гусева из Нижнего Новгорода претендует на звание «Мисс Maxim 2020». Об этом стало известно после того, как откровенные снимки эффектной брюнетки с длинными ногами появились на сайте мужского журнала в разделе «Конкурс». Ежегодно популярный глянец предлагает своим читателям выбрать самую сексуальную девушку, а по итогам голосования помещает фотографию победительницы на обложке одного из выпусков и тиражирует по всей стране.

34-летняя нижегородка призналась, что обожает участвовать в откровенных фотосессиях. Фото: СОЦСЕТИ

34-летняя нижегородка призналась, что обожает участвовать в откровенных фотосессиях.Фото: СОЦСЕТИ

В интервью «КП-Нижний Новгород» Екатерина Гусева призналась, что обожает фотографироваться. Особенно, если камера в руках у настоящего профессионала!

- Что плохого в красивом женском теле? Наоборот, мне кажется, что в откровенных снимках нет ничего пошлого, - уверена нижегородка.

Поэтому время от времени длинноногая красотка участвует в пикантных фотосессиях, но в качестве любителя, а не профессионально модели.

- По профессии я пиарщик. Работаю в Ассоциации волейбольных клубов Нижегородской области, - сообщила собеседница «Комсомолки».

34-летняя нижегородка призналась, что обожает участвовать в откровенных фотосессиях. Фото: СОЦСЕТИ

34-летняя нижегородка призналась, что обожает участвовать в откровенных фотосессиях.Фото: СОЦСЕТИ

Кстати, это уже не первая попытка оказаться на обложке популярного мужского журнала. Екатерина выставляла свои «голые» снимки на суд читателей в прошлый раз, но, увы, безрезультатно. Однако женщина не отчаялась и решила вновь побороться за звание «Мисс Maxim».

- Хотя знаете, победа для меня не так важна. Думаю, я получаю большее удовольствие от процесса участие в конкурсе, - улыбнулась Екатерина.

Добавим, что пока длинноногая брюнетка единственная представительница из Нижнего Новгорода. Но кто знает, сколько еще девушек из этого региона захотят попытать удачу. Ведь заявки от красавиц принимаются до 17 апреля! Условия участия из года в год одинаковые: девушке нужно выложить свою фотографию в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» с меткой @missmaxim2020russia и хештегом #missmaxim2020russia.

- Мы изучим все-все посты по меткам и хэштегам. Самое главное - профиль должен быть открытым, - предупреждают организаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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