В Нижегородской области образовался карстовый провал глубиной 10 метров

Сегодня в МЧС поступила информация о карстовом провале неподалеку от села Березняки в Гагинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Диаметр образовавшейся «воронки» - 15 метров, глубина – 10 метров. Карстовый провал аккуратно расположился между двумя домами по улицам Въездной и Молодежной, расстояние до них – 70 и 90 метров соответственно.

На место событий выехала опергруппа, организовано полицейское дежурство. По данным источника, пострадавших нет, материального ущерба карст также не причинил.

Напомним, летом 2018 года гигантский провал глубиной 50 метров в Шатковском районе стал своего рода арт-объектом.

Ранее в Дзержинске в результате карста треснул по швам многоэтажный жилой дом по улице Буденного, а накануне новогодних праздников прямо во время занятий трещинами пошла школа в том же районе города химиков.

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