В Нижегородской области образовался карстовый провал глубиной 10 метров
Сегодня в МЧС поступила информация о карстовом провале неподалеку от села Березняки в Гагинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.
Диаметр образовавшейся «воронки» - 15 метров, глубина – 10 метров. Карстовый провал аккуратно расположился между двумя домами по улицам Въездной и Молодежной, расстояние до них – 70 и 90 метров соответственно.
На место событий выехала опергруппа, организовано полицейское дежурство. По данным источника, пострадавших нет, материального ущерба карст также не причинил.
Напомним, летом 2018 года гигантский провал глубиной 50 метров в Шатковском районе стал своего рода арт-объектом.
Ранее в Дзержинске в результате карста треснул по швам многоэтажный жилой дом по улице Буденного, а накануне новогодних праздников прямо во время занятий трещинами пошла школа в том же районе города химиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU