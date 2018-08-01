Карстовый провал размером с 20-этажный дом собираются взорвать под Нижним Новгородом

1 Авг. 13:37 2018-08-01T17:57:52+03:00

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Провал с 20-этажный дом

Воскресным вечером 22 июля глава Костянского сельсовета Иван Вшивкин собирался лечь пораньше - впереди оперативка и долгая рабочая неделя. Как вдруг в доме раздался телефонный звонок...

- Иван Николаевич, беда! - тараторили в трубку местные грибники. - Тут на поле около леса такая огромная воронка - просто жуть! На глаз метров тридцать, не меньше! Даже от взрыва такого бы не было! Здесь не больно далеко, около села Нелетино.

Человек опытный и много лет проживший в здешних краях, Иван Николаевич сразу понял - не иначе как карст провалился. В этой местности то и дело случаются небольшие провалы - где два метра, где три. Но чтобы метров тридцать! Вздохнув, Иван Вшивкин начал собираться в дорогу - за ночь туда мог угодить кто-нибудь из местных, а там и до беды недалеко. Благо искать знаменитую воронку, перепугавшую грибников, долго не пришлось - в 2,5 километрах от села Нелетино Шатковского района действительно был провал. Но такой величины, что Иван Николаевич поначалу глазам своим не поверил - 50 метров в глубину и 32 в ширину. В такую воронку запросто бы поместился 20-этажный дом!

- Я сразу понял, что своими силами мы тут не управимся, и вызвал спасателей, - вспоминает Иван Вшивкин. - Они приехали, все огородили, оповестили местных жителей. Да только после этого тут началось настоящее паломничество - ходят целыми семьями, как на экскурсию. Чтобы не проезжали сюда на автомобилях, пришлось это поле опахать, выставили предупреждающие аншлаги. Да только все без толку.

Действительно, посмотреть на знаменитую воронку сюда стали приезжать не только местные жители, но и гости из соседних районов. Благо шокирующие снимки и видео мгновенно облетели федеральные СМИ. К счастью, за прошедшую с тех пор неделю размер воронки не изменился. Но повторное обрушение может произойти в любую минуту.

- Здесь грунт песчаный, одно неосторожное движение - и все может осыпаться, - переживает Иван Вшивкин. - А уж если дождичек пройдет, так вообще непонятно, что будет.

Провал хотят взорвать

Учитывая, сколько любопытных мечтают заглянуть в бездну, местные чиновники даже подумывают обрушить эту воронку. Так, дескать, склоны провала станут более пологими и не опасными для зевак.

- Мы вызывали на место происшествия геологов, чтобы они дали свое заключение, - рассказывает начальник сектора ГО и ЧС администрации Шатковского района Юрий Кузин. - Если дадут разрешение, то мы готовы провести взрывные работы на этом участке. Для этого придется обращаться в специализированную организацию, пробурить специальную скважину на ближайшем склоне и установить тротил. Это будет направленный взрыв, который будет направлен внутрь воронки. Правда, все работы должны быть предварительно согласованы с геологами и специалистами ГУ МЧС по Нижегородской области.

Надо сказать, что одобрение для взрывных работ со стороны геологов едва ли удастся получить. Они уже стали настаивать на так называемом режиме тишины.

Глубина провала составила 50 метров, а диаметр - 32 метра.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Причины возникновения этой воронки кроются в геологическом строении здешних почв, - объяснила заместитель генерального директора по управлению проектами ООО «Противокарстовая и береговая защита» Анна Смирнова. - Здесь действительно очень много карста - неподалеку от нынешнего провала мы нашли воронки пятидесятилетней давности. Многие из них в диаметре достигают сорока, а в глубину - двадцати метров. Если посмотреть с высоты, то все они выстраиваются в одну линию и тянутся на много километров. В любой момент могут произойти новые провалы, и где это случится, предсказать невозможно. Поэтому взрыв может только усугубить ситуацию. Единственное, что можно сейчас сделать, - это оградить место провала и закрыть доступ людей. За остальными же участками нужно просто наблюдать - нет ли небольших ям или просадок почвы. К примеру, на месте нынешней воронки в прошлом году образовался провал глубиной пять метров, но фермер не обратил на него внимания. Просто продолжил сажать овощи вокруг этой ямы. А в этом году получилась уже такая гигантская воронка.

Виной всему подземные реки

Сами местные жители объясняют эту ситуацию просто - когда-то здесь было множество ручьев и небольших речушек, впадающих в реку Пьяна. Но потом все поверхностные притоки ушли под землю и начали размывать почву.

- Провалы происходят здесь с периодичностью в пять-десять лет, пусть не такого гигантского масштаба, - рассказывает Юрий Кузин. - Это сложный геологический процесс. Территория здесь закарстована сразу в нескольких районах. Я однажды сам был свидетелем, как здесь под землю на глубину четырех метров ушел трактор - еле-еле вытащили. А в 2013 году в Бутурлинском районе тоже случился огромный карстовый провал - от него до нынешней воронки всего километров десять.

Но, несмотря на все запреты и протесты со стороны геологов и спасателей, местные жители все равно не отходят от воронки, уже прославившей их село на всю страну. Число посетителей так велико, что впору продавать билеты!

- Да как же мы внукам такое не покажем, - смеется Вера Павловна. - Конечно, я сюда уже всех малышей приводила. Пусть хоть поглядят, своим внукам рассказывать будут.

КСТАТИ

50 метров это…

- высота 20-этажного дома,

- высота колонны Нельсона в Лондоне,

- высота собора Святого Петра в Риме,

- олимпийская арена O2 в Лондоне.

А еще был случай…

В 2014 году гигантский карстовый провал произошел на полуострове Ямал. Там в районе Бованенковского месторождения образовалась «черная дыра» диаметром по внешнему краю около 60 метров. Разобраться в природе этого явления пытались ученые со всей страны: кто считал ее карстовым провалом, кто результатом падения метеорита, кто выбросом сланцевого газа. Однако в конце концов было решено, что появление воронки вызвано чисто механическим выбросом, произошедшим из-за повышения давления при промерзании некоей полости, в которой были запасы болотного газа.