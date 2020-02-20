2020-02-20T13:30:47+03:00
Общество

Дзержинскую школу с треснувшими стенами решено закрыть

Здание школы признано аварийным
Елена ЛАЗАРЕВА
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Коллектив и ученики переведены из аварийного здания в школу №24. ФОТО: соцсетиКоллектив и ученики переведены из аварийного здания в школу №24. ФОТО: соцсети
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Напомним предысторию – в ноябре прошлого года в стенах здания школы №35 появились трещины прямо во время занятий. На треснувшие стены обратили внимание ученики. Спустя несколько дней учеников перевели в школу №24, временно, до выяснения причин деформации. И вот на этой недели оказалось, что в «родные пенаты» школяры вряд ли вернутся.

Глава Дзержинска Иван Носков встретился с родителями учеников и сообщил им заключение специалистов - по результатам отчетов ООО «Карст» и ООО «Белая река» здание школы признано аварийным. Конструкции здания школы не пригодны к эксплуатации без принятия мер по геотехнической противокарстовой защите. На территории школы обнаружен крупный карст, точная площадь и контуры которого пока неизвестны и будут выясняться в ходе дополнительных обследований.

«Город заинтересован в сохранении школы, но сейчас главное – безопасность детей. Коллектив школы №35 сохранится полностью. Перед учителями и директором школы стоит задача сохранить образовательный и воспитательный процесс», - подчеркнул глава города Иван Носков.

Родителей учеников волновала не столько судьба школы, сколько более насущные и сиюминутные вопросы, в частности, транспортировка детей до места обучения – школы №24. Как сообщил глава города, в ближайшее время будет дополнительно закуплена еще одна единица техники для транспортировки детей, будут благоустроены дополнительные маршруты движения учащихся: установлены элементы освещения, отремонтированы тротуары для безопасности детей по пути в школу.

Иван Носков пригласил представителей родительского комитета школы №35 к себе на приём, чтобы обсудить бытовые вопросы обучения детей в новой школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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