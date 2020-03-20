«Состояние тяжелое, но стабильное»: Собака, которую нижегородец нашел в мусорном баке, перенесла операцию

Огромную белую собаку, которую житель Ленинского района обнаружил в мусорном баке пару дней назад, успешно прооперировали. Врачи ветеринарного госпиталя вытащили животное буквально с того света. И теперь все в лапах самой дворняги.

Истекающего кровью бедолагу обнаружил в мусорном баке местный житель.

Напомним, нижегородец пошел выбрасывать мусор возле дома и услышал душераздирающий стон, доносящийся с помойки. Приглядевшись, увидел среди мусора и чужого барахла окровавленную собаку. Мужчина тут же связался с зоозащитниками. Те быстренько приехали и не без труда, конечно, но вытащили полуживое животное из бака.

Сначала спасатели подумали, что у пса сломана шея. Но в госпитале выяснилось, что у животного резаная рана в области шеи. Врачи сразу поняли: пациент тяжелый.

Из-за огромной потери крови животное не могло двигаться. Фото: https://vk.com/nnzoozashita

- Большая кровопотеря, пониженные температура и артериальное давление, состояние близкое к коме. Экспресс анализ крови показал лейкоцитоз, снижение эритроцитов, гемоглобина, гематокрита. На рентгенографии были обнаружены костные отломки вентральнее крыла атланта, - рассказали в «Зоозащите-НН».

К операции приступили не сразу. Сначала важно было стабилизировать состояние Бостона (так его прозвали ветеринары). Когда это удалось, ему сделали переливание крови и стали готовить к хирургическому вмешательству.

Шов на шее собаки получился очень аккуратным. Фото: https://vk.com/nnzoozashita

- Хирург провел ревизию раны, удаление кровяных сгустков, частичное удаление костных отломков, обновление краев раны, послойное ушивание раны. После операции собака поступила в кислородную камеру на послеоперационный стационар. На данный момент состояние Бостона тяжелое, но стабильное, - добавили в госпитале. - Операцию выдержал, теперь реабилитация...

Тем временем нижегородцы благодарят врачей за проделанную работу по спасению Бостона. «Дай бог вам здоровья!», «Целую золотые руки врачам», «Спасибо, что помогаете бездомным собакам», - написали подписчики группы ветеринарного госпиталя в соцсети «Вконтакте».

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