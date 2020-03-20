2020-03-20T12:44:27+03:00
Дом. Семья

«Состояние тяжелое, но стабильное»: Собака, которую нижегородец нашел в мусорном баке, перенесла операцию

Изувеченная дворняга едва не умерла от потери крови [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
За операцию взялись сотрудники ветеринарного госпиталя "Зоозащита-НН". Фото: https://vk.com/nnzoozashitaЗа операцию взялись сотрудники ветеринарного госпиталя "Зоозащита-НН". Фото: https://vk.com/nnzoozashita
Изменить размер текста:

Огромную белую собаку, которую житель Ленинского района обнаружил в мусорном баке пару дней назад, успешно прооперировали. Врачи ветеринарного госпиталя вытащили животное буквально с того света. И теперь все в лапах самой дворняги.

Истекающего кровью бедолагу обнаружил в мусорном баке местный житель.

Истекающего кровью бедолагу обнаружил в мусорном баке местный житель.

Напомним, нижегородец пошел выбрасывать мусор возле дома и услышал душераздирающий стон, доносящийся с помойки. Приглядевшись, увидел среди мусора и чужого барахла окровавленную собаку. Мужчина тут же связался с зоозащитниками. Те быстренько приехали и не без труда, конечно, но вытащили полуживое животное из бака.

Сначала спасатели подумали, что у пса сломана шея. Но в госпитале выяснилось, что у животного резаная рана в области шеи. Врачи сразу поняли: пациент тяжелый.

Из-за огромной потери крови животное не могло двигаться. Фото: https://vk.com/nnzoozashita

Из-за огромной потери крови животное не могло двигаться. Фото: https://vk.com/nnzoozashita

- Большая кровопотеря, пониженные температура и артериальное давление, состояние близкое к коме. Экспресс анализ крови показал лейкоцитоз, снижение эритроцитов, гемоглобина, гематокрита. На рентгенографии были обнаружены костные отломки вентральнее крыла атланта, - рассказали в «Зоозащите-НН».

К операции приступили не сразу. Сначала важно было стабилизировать состояние Бостона (так его прозвали ветеринары). Когда это удалось, ему сделали переливание крови и стали готовить к хирургическому вмешательству.

Шов на шее собаки получился очень аккуратным. Фото: https://vk.com/nnzoozashita

Шов на шее собаки получился очень аккуратным. Фото: https://vk.com/nnzoozashita

- Хирург провел ревизию раны, удаление кровяных сгустков, частичное удаление костных отломков, обновление краев раны, послойное ушивание раны. После операции собака поступила в кислородную камеру на послеоперационный стационар. На данный момент состояние Бостона тяжелое, но стабильное, - добавили в госпитале. - Операцию выдержал, теперь реабилитация...

Тем временем нижегородцы благодарят врачей за проделанную работу по спасению Бостона. «Дай бог вам здоровья!», «Целую золотые руки врачам», «Спасибо, что помогаете бездомным собакам», - написали подписчики группы ветеринарного госпиталя в соцсети «Вконтакте».

Полуживую собаку выбросили умирать в Нижнем Новгороде.Видео: https://vk.com/typical_nn

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Шея сломана, вся в крови!»: В Нижнем Новгороде неизвестные выбросили полуживую собаку на помойку

Местный житель отвез изувеченное животное в госпиталь, где его сумели прооперировать (подробности)

«Орудует секта»: В Нижнем Новгороде появились живодеры, отрубающие собакам лапы

Зоозащитники рассказали о трех случаях нападения на черных дворняжек (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородском территориальном центре медицины катастроф работает «горячая линия»
«Надеюсь, что «Трамвай Победы» поможет ощутить нижегородцам дух того времени», - Глеб Никитин
Бывший начальник Дзержинского райотдела службы судебных приставов осуждена за взятку
ЕРКЦ попросил нижегородцев оплачивать услуги ЖКХ онлайн
Для нижегородцев открылась онлайн-выставка российского МИДа
84-летняя Раиса Даниловна Копейкина найдена мертвой
По Нижнему Новгороду начнет курсировать «Трамвай Победы»
В Нижегородской области обнаружено несколько незарегистрированных речных баз
Поликлиника нижегородской больницы №40 возобновила прием пациентов
Губернатор Нижегородской области возмущен отсутствием гречки в магазинах
В выходные в Нижний Новгород вернется морозная и солнечная погода
В Нижегородской области сегодня ожидаются грозы
700 миллионов рублей планируется выделить на ремонт медорганизаций в 2020 году
Губернатор Нижегородской области сдал кровь на типирование
Суды Нижегородской области переходят на особый режим работы
На заседании рабочей группы обсудили восстановление прав обманутых дольщиков
Родителям новорожденных нижегородцев подарят сувенирные ложки
140 нижегородских предпринимателей получат особые меры поддержки
Денежную компенсацию уже получили более 1500 дольщиков ЖК «Окский берег»
Виктор Краснов: «Излишняя паника из-за коронавируса не приведет ни к чему хорошему»
На нижегородском трамплине завершены строительные работы и монтаж керамической лыжни
Нижегородцы согласны на достройку дома в границах улиц Мичурина и Июльских дней с привлечением инвестора