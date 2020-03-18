2020-03-18T14:47:07+03:00
Дом. Семья

«Шея сломана, вся в крови!»: В Нижнем Новгороде неизвестные выбросили полуживую собаку на помойку

Местный житель отвез изувеченное животное в госпиталь, где его сумели прооперировать [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Из-за потери крови собака не могла двигаться. Источник: https://vk.com/typical_nnИз-за потери крови собака не могла двигаться. Источник: https://vk.com/typical_nnФото: скриншот с видео
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Шокирующая история произошла со старым бездомным псом на улице Октябрьской революции в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Неизвестный сначала изувечил дворнягу, а после бросил умирать в мусорный бак. К счастью, несчастное животное обнаружил местный житель, который вышел из дома, чтобы выбросить мусор. Он не только вытащил истекающего кровью пса из бака, но и отвез в ветеринарную клинику.

Полуживую собаку выбросили умирать в Нижнем Новгороде.Видео: https://vk.com/typical_nn

Как сообщается в паблике «Типичный Нижний Новгород», нижегородец обнаружил собаку в критическом состоянии.

- Шея сломана, вся в крови! Мужчина позвонил в службу «112», и там его связали с ветклиникой, которая в свою очередь передала информацию волонтерам, - говорится в соцсетях.

По словам местного жителя, сначала он не заметил окровавленное животное. Но услышал собачий стон и присмотрелся.

- Похоже живой… - с надеждой заявили прибывшие по вызову волонтеры.

Нижегородец услышал собачий стон, когда выкидывал мусор возле дома. Источник: https://vk.com/typical_nn Фото: скриншот с видео

Нижегородец услышал собачий стон, когда выкидывал мусор возле дома. Источник: https://vk.com/typical_nnФото: скриншот с видео

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» выяснила, что раненого в шею пса доставили в ветеринарный госпиталь «Зоозащита-НН» вечером 17 марта.

- Он не шевелился, даже голову не мог поднять. Настолько был обессилен! - рассказала собеседница «Комсомолки». - Судя по всему, собака потеряла очень много крови из-за колотой раны в области шеи. Ширина раны - около трех сантиметров, а глубина - где-то сантиметров восемь.

В тот же вечер пушистого пациента прооперировали, удалив кровяные сгустки из шеи, а после наложив швы.

- Также наши специалисты частично удалили костные обломки. Сейчас мальчик находится в кислородной камере. Пока не встает. Кушает только принудительно. Надеемся, что выкарабкается. Он ведь уже немолодой - дворняге около десяти лет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области "Комсомолке" заявили, что по факту выхода в СМИ информации о собаке, обнаруженной в мусорном баке, организована проверка.

- Уже по ее результатам будет принято процессуальное решение, - добавили в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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