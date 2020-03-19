2020-03-19T17:28:24+03:00
Дом. Семья

«Орудует секта»: В Нижнем Новгороде появились живодеры, отрубающие собакам лапы

Зоозащитники рассказали о трех случаях нападения на черных дворняжек [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Шестилетний пес Степа пропал на неделю, а после вернулся с обрубленной лапкой.Шестилетний пес Степа пропал на неделю, а после вернулся с обрубленной лапкой.Фото: СОЦСЕТИ
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«Ласковый, хвостом виляет»

Неслыханное зверство творится в приволжской столице с начала 2020 года. Неизвестные отлавливают черных бродячих собак, отрубают им конечности, а после возвращают на улицу. Очередной инцидент с несчастной дворняжкой приключился буквально на днях.

- Степа лет шесть, наверное, живет у нас во дворе. Ласковый такой, хвостом постоянно виляет. А тут смотрим - пропал. День нет, два… Уж думали все, машина сбила. А потом раз - вернулся. Где-то неделя прошла или около. Только без передней лапки вернулся, - рассказала «Комсомольской правде» нижегородка Татьяна Иванкова (имя и фамилия героя изменены. - Прим. ред.).

Когда Степу привезли в ветклинику, у него была высокая температура и тяжелое дыхание. Фото: СОЦСЕТИ

Когда Степу привезли в ветклинику, у него была высокая температура и тяжелое дыхание.Фото: СОЦСЕТИ

Местные жители посмотрели на бедолагу, да позвонили зоозащитникам в надежде, что те приедут и что-нибудь да придумают. Так и вышло. Активисты приехали на место, сделали несколько фотографий бездомного Степы и выложили в группе «Чип и Дэйл» в соцсети «ВКонтакте». На призыв о помощи откликнулась заядлая собачница Ольга.

- Я забрала его с улицы и отвезла в ветеринарную клинику «ЗооМир». Теперь им занимаются врачи, - пояснила собеседница «Комсомолки».

В клинике рассказали, что пушистый пациент был доставлен в ужасном состоянии - с высоченной температурой и сильнейшей одышкой.

Вечером 19 марта малыша ждет операция. Фото: СОЦСЕТИ

Вечером 19 марта малыша ждет операция.Фото: СОЦСЕТИ

- Запястье у него то ли перерублено, то ли отрезано. Страх, одним словом, - сказала сотрудница лечебницы в беседе с «Комсомолкой». - Операция назначена на сегодня, врач согласился убрать культю и зашить совершенно бесплатно. А потом девочки-волонтеры вроде как хотят установить собаке протез. Но, сами понимаете, достать его непросто.

До операции остаются считанные часы. Но уже сейчас можно сказать, что малышу стало чуточку легче. Как рассказали в клинике, температура у Степы спала, дыхание нормализовалось. Как видно, антибиотики помогли.

В конце января нижегородцы наткнулись на этого истощенного пса с отрубленной лапой. Фото: СОЦСЕТИ

В конце января нижегородцы наткнулись на этого истощенного пса с отрубленной лапой.Фото: СОЦСЕТИ

«Кто-то жестоко поиздевался»

К сожалению, травмы у бездомных собак - не вот уж невидаль. Зоозащитники и просто неравнодушные люди нередко привозят таких пациентов ветеринарные клиники. Однако сейчас активисты выявили некоторую закономерность. А все из-за того, что с начала года это уже третий случай, когда на улицах города попадаются черные собаки с ампутированными лапами.

- Я давно не связывалась с этой темой. Эмоционально очень тяжело! Но сегодня суждено было найти это бедное животное. На лодочной станции подобрала собаку с отрубленной лапой. Кто-то жестоко поиздевался над бедным животным и просто оставил умирать, - сообщила в соцсетях Анастасия Форте.

Этого пса с поврежденной лапкой нашли на Федяковском кладбище. Фото: СОЦСЕТИ

Этого пса с поврежденной лапкой нашли на Федяковском кладбище.Фото: СОЦСЕТИ

На следующий день в сети появилась информация о кобеле то ли с раздробленной, то ли с разорванной лапой. Его обнаружили на Федяковском кладбище.

- В таком мучительном состоянии собака находилась три дня, как удалось выяснить у работников кладбища, - рассказал аноним, приложив для наглядности парочку снимков.

Тем временем в группе «Чип и Дэйл» активисты выдвинули свою версию происходящего.

- Предположительно, в городе орудует секта. Это третья черная собака с отрубленной лапой с начала года, - заявили зоозащитники.

Добавим, однако, что недавно в Ленинском районе Нижнего Новгорода местные жители спасли от гибели другую дворняжку, уже белого окраса. Неизвестные выбросили изувеченное животное в мусорный бак и оставили умирать. Сейчас за его жизнь борются врачи госпиталя «Зоозащита НН».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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