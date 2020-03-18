«Будет смесь жанров»: Сценарист Дмитрий Сухотерин рассказал о фильме «Мем», который снимут в Нижнем Новгороде

Кино потихоньку возвращается в приволжскую столицу. В начале марта стало известно о съемках пилотного эпизода сериала по «Хроникам сыска» Николая Свечина. Затем местные жители заметили в центре города съемочную группу «Камеди клаб продакшн». А после появилось объявление о кастинге в фильм режиссера и продюсера Михаила Кукушкина («Дар», «Неадекватные люди», «Вдребезги»). О чем будет новая полнометражная картина Кукушкина «Комсомольской правде» рассказал нижегородский драматург, руководитель творческого объединения «Нетеатр» Дмитрий Сухотерин. Ведь именно он сейчас занимается написанием сценария к фильму.

По словам Дмитрия Сухотерина, для него это первый опыт работы в полном метре. Зато немало написано для театра.

- У меня написано около десяти пьес. Часть из них идет у нас в «Нетеатре», некоторые входили в число лучших различных конкурсов, например, пьеса Nota Bene 1945. Одно время писал сценарии для скетч-шоу. Но так, чтобы полный метр, - это впервые, - признался собеседник «Комсомолки».

Со столичным режиссером нижегородец познакомился в летней театральной школе. Сухотерин вел театральную мастерскую, а Кукушкин - кинематографическую. Так в процессе познакомились с творчеством друг друга и стали обсуждать будущие совместные проекты. В конечном итоге сошлись на том, что неплохо было бы снять фильм здесь, на нижегородчине.

- Думаем, это будет смесь жанров: триллер, мелодрама, комедия… - добавил Дмитрий Сухотерин. - Фильм будет о том, как человек меняет среду там, где обитает, и к чему это может привести. То есть это почти фильм-катастрофа, но сама катастрофа происходит за кадром, а мы сосредоточены на истории путешествия девочки и ее отца, которые в лесах скрываются от того, что в это время происходит в крупных городах.

«Комсомлка» поинтересовалась, возможно ли появление в фильме самого сценариста. Оказалось, режиссер уже предлагал ему одну из ролей. Но тот отказался.

- Я не очень этого хочу. Понимаете, слишком много работы по сценарию. Текст постоянно в работе, - объяснил нижегородец.

КОНКРЕТНО

На съемки в фильме «Мем» Михаила Кукушкина разыскивают актеров не только на эпизодические, но и на главные роли (можно как с опытом, так и без). Для съемок требуются:

- девочка 9-12 лет;

- мальчик - 8-14 лет;

- мужчина 35-40 лет;

- женщина 20-40 лет;

- мужчина 45-60 лет;

- молодой парень 25-35 лет;

- девочка 5-7 лет.

Заявки на кастинг необходимо присылать на адрес rwcasting.nn@gmail.com. В письме указать фамилию, имя, возраст, номер телефона, опыт съемок, а также прикрепить актуальные фотографии.

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