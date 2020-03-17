2020-03-17T13:32:24+03:00
Общество

Режиссер «Интернов» снимает комедийный сериал в нижегородской глубинке

Жители деревни Овечкино понаблюдали за съемочным процессом [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородцы увидели, как киношники снимают взрывы.Нижегородцы увидели, как киношники снимают взрывы.
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Местом съемок нового комедийного сериала для канала ТНТ стал Борский район. На съемочную группу во главе с режиссером «Интернов» Зауром Болотаевым жители деревни Овечкино наткнулись совершенно случайно. Некоторые сперва не поверили своим глазам - в их глубинке работают настоящие киношники!

В нижегородской глубинке проходят съемки новой комедии для ТНТ.Видео: https://vk.com/bezcenznn

Кое-что зевакам удалось снять на камеру мобильного телефона, а после - выложить в соцсетях. Один из подписчиков паблика «Нижний Новгород [без цензуры]» сначала заявил, что местность какая-то знакомая, а после все же догадался, где именно идут съемки.

- Это напротив дома бабы Риммы! - добавил Антон Рогожкин.

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Максим Лагашкин с Антоном Филипенко
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Вместе с тем несколькими днями ранее в группе «Съемки и кастинги в Нижнем Новгороде» появилось объявление о поисках дублера актера Максима Лагашкина, известного по сериалам «Жуки», «Шторм» и «Магомаев».

Недавно в Нижнем Новгороде разыскивали дублера актера Максима Лагашкина. Фото: vk.com/kinovnino

Недавно в Нижнем Новгороде разыскивали дублера актера Максима Лагашкина. Фото: vk.com/kinovnino

Кстати, в своем Инстаграме Лагашкин вовсю делится видео и фото со съемок на нижегородской земле. Так, стало известно, что вместе с ним в новом телепроекте снимается Антон Филипенко. Актеры работали на съемках полнометражной картины «Давай разведемся!» с Анной Михалковой в главной роли.

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В перерывах между съемками
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ИСТОЧНИК KP.RU

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