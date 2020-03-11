Под Нижним Новгородом снимают пилотный эпизод сериала по мотивам «Хроник сыска» Николая Свечина

Суматоха и грозное «Тишина на площадке!» Четвертый день на территории завода «Красное Сормово» под Нижним Новгородом трудятся режиссер, оператор и десятки местных артистов. Миссия у них самая что ни на есть ответственная - снять пилотный эпизод сериала по мотивам рассказа Николая Свечина «Случай в Окском батальоне». Причем выполнить работу надо так, чтобы инвестор, посмотрев «пробу пера», согласился на создание восьмисерийного художественного фильма по Свечинским «Хроникам сыска»! Сроки сжатые. По мысли создателей, уже в 2021 году, когда Нижний Новгород будет отмечать свое 800-летие, сериал должен выйти либо на одном из федеральных каналов, либо на популярной онлайн-платформе.

11 марта ожидалась пасмурная погода, но внезапно выглянуло солнце.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Сложностей немало, - слету признался режиссер Евгений Кудельников. - Потому как, с одной стороны, хочется показать максимум того, на что способна нижегородская команда. С другой стороны, необходимо снять не только крепкий короткометражный фильм, а проект, который будет соответствовать федеральному качеству.

Проще говоря, местные кинематографисты рассчитывают создать некий прецедент, доказав, что они способны создавать кинопроекты федерального уровня. Цель - влиться в российский кинематографический рынок.

В пилотном эпизоде наряду с профессиональными актерами снимаются работники завода "Красное Сормово".Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- У нас было четыре очень плотных съемочных дня - сегодня заключительный. Кто-то приезжал на площадку в четыре часа утра, кто-то освобождался далеко за полночь. В общем, непросто собрать всех актеров в одно время. У всех свои графики, - объяснил режиссер на встрече с журналистами 11 марта.

Актерский состав «пилота» - отдельная история. С самого начала было задумано, что в съемках будут задействованы сплошь нижегородцы. Поэтому в течение нескольких месяцев креативное пространство «Кинофактура» зазывало всех желающих на кастинги. В результате на призыв откликнулись сотни, если не тысячи людей. Причем как профессиональные артисты, так и любители.

Съемочная площадка развернулась на территории завода "Красное Сормово" в поселке Окский.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Изначально была установка на нижегородский состав. За исключением, может, главной роли, которая требует сочетания интересных качеств от актера, - пояснил Евгений Кудельников. - Собственно, так и вышло. Все, кроме главного героя (его исполняет атлет Егор Шунтиков), жители Нижегородской области.

Решение о съемках полноценного сериала еще не принято, а в закромах «Кинофактуры» - уже более 300 видеовизиток. На достигнутом кинопространство останавливаться планирует. Кастинги продлятся до мая 2020 года. И за оставшиеся полтора месяца необходимо записать еще не менее 500 визиток. Они, по словам Кудельникова, станут фундаментом для других больших кинопроектов.

- Каким будет решение инвестора, нам неизвестно. Думаю, ясность появится в конце апреля, - заключил режиссер.

На площадке появился заслуженный артист России Александр Сучков.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

ПОДРОБНОСТИ

Сборник рассказов Николая Свечина «Хроники сыска» планируется экранизировать к 800-летию приволжской столицы. Действие восьми детективных новелл происходит в Нижнем Новгороде и губернии в конце 19 века в период их расцвета как крупного финансового центра. Идея проекта заинтересовала федерального инвестора - компанию «Медиа-Телеком», входящую в Национальную Медиа Группу. Площадкой для разработки сериала стала АНО «Кинофактура», а сама работа будет вестись в сотрудничестве с компанией Art Pictures Vision, привлеченной к проекту «Медиа-Телекомом» в качестве экспертов и наставников. Создание пилотного эпизода было поддержано экспертами проекта «Команда 800».

СКАЗАНО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, обращаясь к писателю Николаю Свечину:

- Надеюсь, что вы в своем творчестве еще вернетесь к нижегородской истории, а задумка с сериалом успешно воплотится в жизнь. Будет здорово, если жители страны смогут увидеть на экране город в момент расцвета Нижегородской ярмарки.

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