2020-03-16T12:35:26+03:00
Звезды

Наталья Бочкарева пожаловалась на жуткую аллергию из-за собаки, которую подобрала с улицы

Звезда «Счастливы вместе» не хочется расставаться с питомцем и просит помощи у подписчиков [фото, видео]
Анна МИГАЛОВА
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Менее чем за полгода маленький Печорик превратился в огромного пса.Менее чем за полгода маленький Печорик превратился в огромного пса.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Года не прошло с момента, как в семье актрисы Натальи Бочкаревой появился милый пес по кличке Печорик. И вот в начале весны судьба дворняги оказалась на волоске. У близких звезды сериала «Счастливы вместе» некстати появилась жуткая аллергия на пушистого друга. Теперь семейство пытается выяснить, как побороть недуг, чтобы не расставаться с любимым питомцем. За помощью Наталья обратилась к подписчикам в Инстаграме.

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Актриса призналась, что у кого-то из родных появилась аллергия на собачью шерсть.
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- Аллергия сопровождается не только чиханием, но и зудом в горле, чешущимися и слезящимися глазами и даже кашлем, - добавила знаменитость. - Скажу честно, очень не хочется отдавать кому-нибудь нашу безусловную любовь, поэтому мы пытаемся-таки решить эту проблему. Быть может, у вас был такой опыт. Поделитесь, пожалуйста.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
Дочка Маша с псом Печориком
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Фолловеры отнеслись к неприятности Бочкаревой с пониманием и сочувствием. Оказалось, многие из них, действительно, сталкивались с аналогичной проблемой. И, надо признать, некоторые дали ценные рекомендации.

- Весенняя линька началась. Влажная уборка, вычесывание собаки, «Зодак» детский в каплях и потерпеть, - посоветовал vlado_srndal.

- Воздухоочистители, ионизаторы воздуха, приборы, которые очищают воздух. Принимать противогистаминные препараты. В комнату, у кого аллергия, не пускать животного, - добавил o_kon_.

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Печорик в столь юном возрасте уже катается верхом на корове
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- У меня аллергия на шерсть животных с детства, которая помимо всех перечисленных симптомов сопровождается астмой. Зная все это, завели собаку. Первый месяц был тяжким. Сидела на таблетках и спреях. Потом, видимо, организм привык к животному, аллергия исчезла. Хочу уточнить, именно к этому животному! Когда пришли гости со своим питомцем, все симптомы вернулись, - поделилась turch14162.

- Тут в любом случае нужно обратиться к аллергологу. Конечно, не хочется расставаться с любимым питомцем, но много случаев, когда аллергия перерастает в более тяжелые заболевания, например, бронхит или астму. Можно купировать аллергические реакции препаратами, но вам совершенно точно необходима консультация аллерголога, - добавил caribe_coconut.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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