Наталья Бочкарева пожаловалась на жуткую аллергию из-за собаки, которую подобрала с улицы

Года не прошло с момента, как в семье актрисы Натальи Бочкаревой появился милый пес по кличке Печорик. И вот в начале весны судьба дворняги оказалась на волоске. У близких звезды сериала «Счастливы вместе» некстати появилась жуткая аллергия на пушистого друга. Теперь семейство пытается выяснить, как побороть недуг, чтобы не расставаться с любимым питомцем. За помощью Наталья обратилась к подписчикам в Инстаграме.

natalia_bochkareva_official Актриса призналась, что у кого-то из родных появилась аллергия на собачью шерсть.

- Аллергия сопровождается не только чиханием, но и зудом в горле, чешущимися и слезящимися глазами и даже кашлем, - добавила знаменитость. - Скажу честно, очень не хочется отдавать кому-нибудь нашу безусловную любовь, поэтому мы пытаемся-таки решить эту проблему. Быть может, у вас был такой опыт. Поделитесь, пожалуйста.

natalia_bochkareva_official Дочка Маша с псом Печориком

Фолловеры отнеслись к неприятности Бочкаревой с пониманием и сочувствием. Оказалось, многие из них, действительно, сталкивались с аналогичной проблемой. И, надо признать, некоторые дали ценные рекомендации.

- Весенняя линька началась. Влажная уборка, вычесывание собаки, «Зодак» детский в каплях и потерпеть, - посоветовал vlado_srndal.

- Воздухоочистители, ионизаторы воздуха, приборы, которые очищают воздух. Принимать противогистаминные препараты. В комнату, у кого аллергия, не пускать животного, - добавил o_kon_.

pechorik8 Печорик в столь юном возрасте уже катается верхом на корове

- У меня аллергия на шерсть животных с детства, которая помимо всех перечисленных симптомов сопровождается астмой. Зная все это, завели собаку. Первый месяц был тяжким. Сидела на таблетках и спреях. Потом, видимо, организм привык к животному, аллергия исчезла. Хочу уточнить, именно к этому животному! Когда пришли гости со своим питомцем, все симптомы вернулись, - поделилась turch14162.

- Тут в любом случае нужно обратиться к аллергологу. Конечно, не хочется расставаться с любимым питомцем, но много случаев, когда аллергия перерастает в более тяжелые заболевания, например, бронхит или астму. Можно купировать аллергические реакции препаратами, но вам совершенно точно необходима консультация аллерголога, - добавил caribe_coconut.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ничего себе теленок!»: Наталья Бочкарева показала, в кого превратился подобранный ею щенок

Дворняжка прибилась к звезде сериала «Счастливы вместе» прошлым летом (подробности)

Пополнение в семье: Наталья Бочкарева приютила бездомного щенка

Звезда сериала «Счастливы вместе» завела питомцу страничку в Инстаграме (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.