2019-12-03T17:41:29+03:00
Звезды

«Ничего себе теленок!»: Наталья Бочкарева показала, в кого превратился подобранный ею щенок

Дворняжка прибилась к звезде сериала «Счастливы вместе» прошлым летом [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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После смерти йоркширского терьера Барсика актриса долго не решалась завести питомца.После смерти йоркширского терьера Барсика актриса долго не решалась завести питомца.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда сериалов Наталья Бочкарева показала, в кого превратился подобранный ею щенок. Оказалось, мохнатый Печорик не безродная дворняга, а статная овчарка. Сегодня малыш весит 21 килограмм!

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Печорик родился в Псковской области летом 2019 года
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После смерти йоркширского терьера Барсика звезда сериала «Счастливы вместе» долго не решалась завести питомца. А когда созрела, встала перед выбором: взять породистого щенка или дать кров пушистику из приюта. Как только 39-летняя актриса захотела «усыновить» собаку из приюта, в ее жизни появился бездомный щенок.

- Неделю назад в Печорах, когда уже собралась уезжать в Москву, ко мне подбежал этот очаровашка, маленький волчонок, дворняжка и просто покорил мое сердце своей открытостью, наивностью и любовью. Так и назвала его - Печорик, по месту его рождения! - сообщила Наталья инстаграм-подписчикам в августе.

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Печорик в столь юном возрасте уже катается верхом на корове
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Затем артистка на время исчезла из социальных сетей, а когда объявилась, фолловеры поинтересовались, как там поживает Печорик. 3 декабря звезда разместила в микроблоге фотографии с подросшим щенком. На снимках питомец едва ли не больше самой хозяйки.

- Его рост, который не прекратится, казалось, никогда, с каждым днем все больше и больше приводил всю нашу семью в легкий шок, - призналась Бочкарева. - Чтоб вы понимали, когда мы его подобрали, ни породу, ни образ жизни, ни то, какими вообще вырастают подобные собаки, мы не знали. И вот теперь получите, распишитесь, как говорится.

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Таких, как Печорик, мне кажется, вообще не производят .
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При этом знаменитость уточнила, что вымахавший за полгода Печорик по-прежнему любим. Более того, с каждым днем он дарит все больше ласки своим хозяевам.

- Таких, как Печорик, мне кажется, вообще не «производят». Добрый, красивый, такой большой пушистик, что его все время хочется обнимать, - добавила актриса.

Подписчики изумились тому, как сильно подрос маленький комочек, подобранный в Псковской области. «Вот это вымахал», «Ничего себе теленок вырос», «Шикарный пес», «Вот тебе и Печорик», «Красивый и статный», - написали фолловеры Натальи Бочкаревой.

Сама же артистка пообещала чуть позже рассказать какую-то чудесную историю, связанную с появлением в ее жизни Печорика. Правда, чтобы это случилось, подписчикам необходимо оставить под постом не менее 300 комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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