«Не рожки, а пушишки!»: Переехавший в «Лимпопо» олень Тор отращивает новые рога

Десятилетний олень Тор, переехавший из «Мишутки» в зоопарк «Лимпопо», отращивает новые рога, то есть панты - еще не окостеневшие образования трубчатой структуры.

У 10-летнего оленя Тора начали пробиваться новые рога.Видео: https://vk.com/zoolimpopo

- На ощупь панты мягкие, бархатистые. В сутки они вырастают на 1,5-2 сантиметра. Постепенно ткань преобразуется в костную структуру. Мы ожидаем, что олень Тор обзаведется красивыми ветвистыми рогами уже к концу марта, - говорится в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

В марте у животного стали пробиваться новые рожки. Фото: https://vk.com/zoolimpopo

Подписчики, увидев милое животное с пробивающимися рогами, умилились. Многим захотелось потрогать пушистые наросты.

- Не рожки, а пушишки! - заявила Мария Правская.

- Какие милые рога. Меньше чем за месяц так выросли. Вот что значит правильное питание, - отметила Екатерина Туманова.

- Так мило. Он просто душка с новыми рожками, - добавила Елена Щербакова.

«Комсомольская правда» рассказывала, что олени Давида сбрасывают ветвистые рога дважды в год (в ноябре и январе). Однако в случае с Тором график сдвинулся. Животное распрощалось со своей костяной короной лишь в феврале.

Напомним, десятилетний олень Тор - представитель редкого вида оленей Давида. Из-за закрытия зоопарка «Мишутка» в парке «Швейцария» вынужденно переехал в просторный вольер зоопарка «Лимпопо». Животное соседствует с европейскими ланями и японскими журавлями.

СПРАВКА

Рога представляют собой симметричные костные образования в верхней части черепа. Природа задумала это красивое и мощное оружие, чтобы самцы соревновались между собой за внимание самки. Чем лучше питается олень, тем красивее у него рога.

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