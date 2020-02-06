2020-02-06T10:05:28+03:00
Общество

В нижегородском зоопарке поселился новый питомец

Олень Тор переехал из зоопарка «Мишутка» в «Лимпопо»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Тор - редчайший представитель животного мира. Фото: пресс-служба зоопарка "Лимпопо"Тор - редчайший представитель животного мира. Фото: пресс-служба зоопарка "Лимпопо"
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Десятилетний олень Тор – представитель редкого вида оленей Давида. Из-за закрытия зоопарка «Мишутка» Тор вынужденно переехал в «Лимпопо», в просторный вольер на первой площадке зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Редкого оленя осмотрели специалисты, в целом его здоровью ничто не угрожает, и переезд он воспринят и перенес вполне спокойно. Единственная проблема Тора – увеличенные копыта. Эксперты сделали вывод, что Тор жил в вольере с мягким грунтом, и копыта не стирались так, как стирались бы в естественной среде обитания. Впрочем, ветеринары смогут привести копыта оленя в удовлетворительное состояние.

Сейчас Тор знакомится со своими новыми соседями – европейскими ланями и японскими журавлями. По большей части – с ланями, конечно! И ждет гостей – представителей хоккейной команды «Торпедо», в символике которой есть олень – благородное, брутальное, свободное и быстрое животное.

Тор – редчайший представитель животного мира, оленей Давида в мире осталось всего несколько сотен. Своим названием порода обязана французскому священнику, миссионеру и натуралисту Арману Давиду. Миссионер обнаружил редкое животное в императорском саду Китая, в природе на тот момент таких оленей практически не оставалось.

Восстановление популяции оленей Давида началось в середине прошлого века, в том числе и в России – в Московском и Ленинградском зоопарках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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