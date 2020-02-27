Десятилетний олень Тор из зоопарка «Мишутка» наконец сбросил рога
Новый обитатель страны птиц и зверей «Лимпопо» олень Тор наконец распрощался со своей костяной короной. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, эти животные сбрасывают ветвистые рога дважды в год (обычно в ноябре и январе).
- В нашем случае график немного сдвинулся - олень обновил свое украшение чуть позже, - уточнили в «Лимпопо».
Фото: https://vk.com/zoolimpopo
Самые красивые рога, сброшенные оленями, которые обитают в нижегородском зоопарке, не уничтожаются и не выбрасывают. Они пополняют специальную экспозицию.
Фото: https://vk.com/zoolimpopo
Напомним, десятилетний олень Тор - представитель редкого вида оленей Давида. Из-за закрытия зоопарка «Мишутка» в парке «Швейцария» вынужденно переехал в просторный вольер зоопарка «Лимпопо». Животное соседствует с европейскими ланями и японскими журавлями.
СПРАВКА
Рога представляют собой симметричные костные образования в верхней части черепа. Природа задумала это красивое и мощное оружие, чтобы самцы соревновались между собой за внимание самки. Чем лучше питается олень, тем красивее у него рога.
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ИСТОЧНИК KP.RU