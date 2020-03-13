Матч БК «Нижний Новгород» в Лиге чемпионов отменили из-за коронавируса

12 марта 2020 года руководство международной федерации баскетбола приняло решение приостановить все турниры из-за нового китайского коронавируса. Соответствующая информация размещена на официальном сайте организации.

Так, ближайшие матчи в рамках Лиги чемпионов, где выступает баскетбольный клуб «Нижний Новгород», отменены. О сроках восстановления соревнований пока не сообщается.

В рамках 1/8 финала БК «НН» должен был провести третью игру против французского «Дижона». Матч должен был состояться во Франции, а по его итогам определился бы участник четвертьфинала.

Напомним, 5 марта нижегородские баскетболисты уступили «Дижону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 73:88. Вторая игра проходила два дня назад, 11 марта, на домашней арене в КРК «Нагорный» - БК «НН» смог одержать победу со счетом 88:79.

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