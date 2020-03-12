2020-03-12T10:26:38+03:00
Общество

БК «Нижний Новгород» продолжает борьбу в Лиге чемпионов

Счет в серии с французским «Дижоном» сравнялся - 1:1
Елена ЛАЗАРЕВА
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Хозяева площадки с первых минут захватили инициативу. Фото: сайт БК "НН"Хозяева площадки с первых минут захватили инициативу. Фото: сайт БК "НН"
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Вчера состоялась вторая игра баскетболистов «Нижнего Новгорода» с французской командой «Дижон» за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Поединок для БК «НН» начинался не слишком радостно - Евгению Бабурину рассекли лицо, и его пришлось заменить Георгием Жбановым. Но замена оказалась на пользу и молодому защитнику, и всей команде в целом. Французы явно растерялись от прессинга Жбанова, да и остальные нижегородцы проявили свои лучшие игровые качества. Французский тренер использовал свой первый тайм-аут уже при счете 8:3. А вскоре на площадку вернулся Бабурин, и нижегородцы уверенно завершили первую четверть со счетом 24:19.

Вторая четверть началась с наших ошибок и неуверенной игры французов – из трех потерь «Дижон» обратил себе на пользу только одну. Вероятно, и баскетболисты «Нижнего Новгорода» немного нервничали, поэтому допустили несколько ошибок и совершенно необязательных нарушений.

В дуэли трехочковых французам явно не везло. Фото: БК "НН"

В дуэли трехочковых французам явно не везло. Фото: БК "НН"

«Дижон» занял позицию догоняющего и держался на расстоянии пяти очков. Нижегородцы выдали зрелищный и, главное, результативный отрезок и увеличили преимущество - 37:28. Но к этому моменту и французы собрали волю в кулак и героически завершили первую половину матча со стабильным отрывом в пять очков - 46:41.

В третьей четверти «Дижон» подобрался к «НН» на расстояние одного очка - 57:56. Но в целом игра была осторожной, инициативой владели то хозяева, то гости, и в раздевалку команды ушли при счете 63:61.

Переломной стала последняя четверть игры. Благодаря трем результативным атакам нижегородцы увеличили преимущество до 13 очков - 78:65. Французам ничего не оставалось, как ввязаться в трехочковую дуэль. Но спортивная удача в этот вечер была на стороне нижегородцев. Итог игры «Нижний Новгород» - «Дижон» - 88:79

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ИСТОЧНИК KP.RU

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