БК «Нижний Новгород» проиграл первый матч 1/8 Лиги чемпионов

6 Март 2020 2020-03-06T10:27:31+03:00

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С первых минут игры на домашней арене французская команда «Дижон» взяла высокий темп. Но нижегородцев это не смутило – они легко поддержали предложенную соперником скорость игры и на первых минутах вышли вперед – 10:11. Французы уступать не собирались, да и баскетбольная Фортуна оказалась на их стороне – реализовав два трехочковых и подобрав мяч после потери БК «НН», «Дижон» оставил первую десятиминутку за собой – 20:17. К середине второй четверти матча преимущество стало ощутимым – 39:30, но нижегородцам помогли пара точных бросков и перехват мяча – в итоге первая половина встречи закончилась со счетом 44:40.

Вторую половину матча баскетболисты «Нижнего Новгорода» начали с демонстрации своих сил и возможностей, и сравняли счет. Нервная игра, с фолами и словесными разборками – вот как можно охарактеризовать третью четверть игры. Сравняв счет - 56:56 – нижегородцы позволили себе два фола, и «Дижон» вновь завершил четверть в свою пользу - 61:56.

Сказать, что команда нижегородцев «рассыпалась» в конце матча, было бы неправильно. Ребята боролись до конца, тренер нижегородцев взял два тайм-аута. Но увы – французы, обеспечив себе преимущество 9 очков (70:61), до конца игры его не только не отдали, но даже упрочили: «Дижон» - «Нижний Новгород» - 88:73.

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ИСТОЧНИК KP.RU