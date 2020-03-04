Проект зон охраны парка «Швейцария» ждет оценки нижегородцев

4 Март 2020 2020-03-04T10:29:51+03:00

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Оценить проект зон охраны парка «Швецария» призывает нижегородцев губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Особого внимания документ требует со стороны экспертного сообщества, считает глава региона. Специалистов просят активно высказывать свою позицию касательно государственной историко-культурной экспертизы, акт о проведении которой опубликован на сайте управления госохраны ОКН.

Проект был изучен экспертами, по мнению которых сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Парк Швейария» полностью соблюдена. Специалисты считают, что предложенные зоны охраны с требованиями к градостроительным регламентам соответствуют законодательству России.

Как пояснил Глеб Никитин, зоны ОКН являются рамками, ограничивающими проектировщиков на случай, если те задумаются о размещении в парке объектов капитального строительства, либо изменят функционал общественного пространства.

- Так как мы изначально приняли решение вместе с жителями обсуждать все изменения, которые происходят в парке, я прошу наших экспертов и просто неравнодушных людей внимательно прочитать этот документ и прислать в управление охраны объектов культурного наследия свои возражения и предложения, если они возникнут», - призвал губернатор.

Прием предложений и замечаний продлится до 23 марта. Присылать их можно на электронную почту регионального управления госохраны памятников культурного наследия: official@gookn.kreml.nnov.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU