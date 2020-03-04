Нижний Новгород снова обошел Лондон и Париж по качеству жизни

Нижний Новгород снова обогнал излюбленные туристами европейские столицы по качеству жизни. Согласно рейтингу, опубликованному на исследовательском портале Numbeo, приволжская столица на несколько позиций опередила Париж, Лондон, а также другие известные города мира.

Город на слиянии Оки и Волги занял в рейтинге 123 место с индексом 143,82. Несколькими позициями ниже оказались Барселона (141,12), Варшава (136,91), Лондон (119,54), Париж (116,89), Рим (113,78). Позади Нижнего Новгорода остались и крупнейшие российские города - Санкт-Петербург с индексом в 107,08 оказался на 187 месте, а Москва - на 194 (индекс - 102,48).

При подготовке рейтинга специалисты учитывали покупательскую способность жителей, безопасность и здравоохранение, стоимость жилья, уровень загрязненности и другие важные факторы. Эксперты высоко оценили медицинское обслуживание - 77,99 балла и безопасность - 70.43 балла.

Напомним, в прошлом году столица Приволжья располагалась в этом рейтинге на 109 позиции, опередив «Город Ангелов» (113 место), Барселону (135), Нью-Йорк (140), Лондон (163), Санкт-Петербург (182) и Москву (191). Однако такой результат вызвал уйму негатива со стороны нижегородцев. Некоторые посчитали, что специалисты допустили ошибку, а кто-то и вовсе не принял эту новость всерьез. Однако относиться к этому рейтингу нужно осторожно. Кстати, после того рейтинга один из депутатов Госдумы РФ предложил сделать Нижний Новгород столицей России.

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