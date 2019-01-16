Депутат Госдумы предложил сделать Нижний Новгород столицей России

Депутат Государственной думы от ЛДПР, нижегородец Александр Курдюмов предложил сделать Нижний Новгород столицей России вместо Москвы. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

- К Нижнему у меня особенное отношение. Это один из самых комфортных городов мира, о чем мы недавно узнали. У города прекрасное местоположение: он находится в центре страны и имеет развитую инфраструктуру. Нижний Новгород - столица, Москва - исторический центр, - высказался Курдюмов.

Поводом послужил недавний рейтинг качества жизни, составленный экспертами исследовательского портала Numbeo. Нижний Новгород оказался в нем на 109 позиции из 200, обогнав Лос-Анджелес (113 место), Барселону (135), Нью-Йорк (140), Лондон (163), Санкт-Петербург (182) и Москву (191). Авторы учитывали уровень медицины, стоимость проживания, покупательскую способность, безопасность, экологическую обстановка, климат и прочее.

Такой результат вызвал уйму негатива со стороны нижегородцев. Некоторые посчитали, что специалисты допустили ошибку, а кто-то и вовсе не принял эту новость всерьез. Однако относиться к этому рейтингу нужно осторожно.

Преподаватель департамента социальных наук НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Тимур Хусяинов пояснил, что рейтинг Numbeo хорош тем, что анализирует мнение конкретных людей. Но проблема заключается в том, что во многих о нем ничего не знают, и поэтому он пока не совсем результативен. Например, на вопросы о Нижнем Новгороде ответили всего 53 местных жителя, тогда как о ситуации в Мадриде (112 место) рассказали 386 человек.