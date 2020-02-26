2020-02-26T13:19:04+03:00
Дом. Семья

«Встала на ножки»: Собака, которую выхаживал кот-сиделка, пошла на поправку

Для Таси приют приобрел специальную коляску для собак-инвалидов [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Собака, которую выхаживал кот-сиделка, пошла на поправку. ФОТО: "Дом для Шарика".Собака, которую выхаживал кот-сиделка, пошла на поправку. ФОТО: "Дом для Шарика".
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Еще пару месяцев назад за жизнь 12-летней Таси не мог поручиться никто из врачей – доведенная до крайней степени истощения, с огромными пролежнями на боку и атрофированными мышцами она представляла собой весьма жалкое зрелище.

Напомним, вместе с десятками других собак Тася в течение нескольких месяцев жила на живодерне в деревне Могильцы под Нижним Новгородом. Замурованные в деревянные ящики, без еды и воды животные были там обречены на гибель. К счастью, волонтеры вовремя подоспели и смогли многих из них спасти. Тасе повезло меньше других – сказывался возраст и жуткие травмы.

Сейчас Тася уже понемногу начинает двигаться. ФОТО: "Дом для Шарика"

Сейчас Тася уже понемногу начинает двигаться. ФОТО: "Дом для Шарика"

- Я первый раз в жизни видела, как плачут собаки, - рассказывала тогда зоозащитница Лариса Саплина. – Все время пока мы везли ее до дома, у нее градом катились слезы. В ее глазах было столько мольбы о помощи! Я никогда не забуду этот взгляд.

Поначалу казалось, что собаку не спасти. Медики даже подозревали, что у нее сломан позвоночник – она не могла шевельнуть ни лапкой, ни хвостом. Однако нежная человеческая забота сделала свое дело – понемногу Тася пошла на поправку. А недавно для нее приобрели специальную коляску для собак-инвалидов. И она уже начала вставать на лапки.

- У нас есть первые результаты, - поделилась эмоциями владелец приюта «Дом для Шарика» Татьяна Неклюдова. - Тася рефлекторно стала немного опираться на задние ножки! Пока очень слабо, неуверенно. Когда поджимаю ей ногу к животу, Тася опирается на другую ногу. Но, правда, это пока в коляске. В день мы гуляем по 20-30 минут, иногда натираем ножки. Но уже есть сокращения мышц бедра при ходьбе.

Барсик не отходил от Таси ни на шаг. ФОТО: "Дом для Шарика".

Барсик не отходил от Таси ни на шаг. ФОТО: "Дом для Шарика".

Кроме владельцев приюта за Тасей присматривает местный кот Барсик, взявший над ней настоящее шефство. В первые дни после ее приезда он не отходил от нее ни на шаг, за что его даже окрестили котом-сиделкой.

- И днем, и ночью Барсик сидит возле собаки, - рассказывала Лариса Саплина. – Он мял ее лапками и лизал! Это такая милота – просто глаз не оторвать!

Тем не менее, пока выздоровление дается тяжело и самой Тасе, и приютившим ее людям. Почти все процедуры им приходится носить ее на руках.

Еще пару месяцев назад Тася могла только плакать. ФОТО: "Дом для Шарика"

Еще пару месяцев назад Тася могла только плакать. ФОТО: "Дом для Шарика"

- Весит она сейчас около 30 килограммов, и все почти занятия у нас на весу, на мяче или держа под живот. Спина, конечно, болит и у меня ужасно, - признается Татьяна Неклюдова. - Несколько раз в неделю мы плаваем в ванной - учимся держать баланс, качая таким образом мышцы спины, ног, шеи. А заниматься нам надо каждый день и помногу, чтобы встать уверенно на ножки.

КСТАТИ

Чтобы помочь Тасе и другим животным в приюте «Дом для Шарика» в Володарске, можно перечислить деньги:

карта СБ 639002429025320262

привязана к тел. 89043983733 Татьяна Сергеевна С

Киви-кошелек +79043983733

ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ-410011821301599

PayPal paypal.me/domcharika

Живодерня в Могильцах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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