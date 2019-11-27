«Мнет лапками и лижет»: Кот-сиделка выхаживает спасенную на живодерне собаку

Вот уже несколько дней в Нижегородской области обсуждают чудовищную живодерню в деревне Могильцы, где в деревянных ящиках без еды и воды были замурованы десятки собак. Официально это место именовалось питомником по разведению немецких овчарок, однако на деле это был настоящий собачий концлагерь. Обнаруженные здесь Шарики были истощены до такой степени, что едва могли шевелиться. Наибольшие опасения вызывала жизнь 12-летней Таси, в боку которой красовалась огромная зияющая дыра.

- Я первый раз в жизни видела, как плачут собаки, - вспоминает зоозащитница Лариса Саплина. – Все время пока мы везли ее до дома, у нее градом катились слезы. В ее глазах было столько мольбы о помощи! Я никогда не забуду этот взгляд.

Поначалу Тася вообще не могла пошевельнуть лапками.Фото: СОЦСЕТИ

Поначалу волонтеры думали, что у Таси сломан позвоночник – она не могла шевельнуть ни лапкой, ни хвостом. Беспомощный беззащитный комочек шерсти: единственное, что ей оставалось это довериться людям. И они не подвели.

- После осмотра ветеринара стало понятно, что перелома позвоночника у Таси нет, - рассказывает владелец приюта «Дом для Шарика» Татьяна Неклюдова. – Но из-за того, что собака лежала в крохотном деревянном ящике и не могла двигаться, у нее атрофировались мышцы и появились гигантские пролежни. Сейчас мы уложили ее на противопролежневый матрас и начали понемногу разминать мышцы.

Единственное, что могла собака - это плакать.Фото: СОЦСЕТИ

Спустя несколько дней такой заботы Тася начала слегка шевелить хвостом и двигать лапками. И если сначала ветеринары намекали на усыпление, то теперь об этом нет и речи.

- К счастью, все рефлексы сохранились, - рассказывает Татьяна. – Сейчас две-три недели нужно усиленно заниматься, чтобы поставить Тасю хотя бы на коляску. Потом будем что-то решать с ходунками. А вообще я уверена, что она обязательно поправится - главное, любовь и внимание.

Помимо заботливых человеческих ручек, за Тасей ухаживают четыре пушистые лапки – домашний кот Барсик стал настоящей сиделкой для изможденной собаки. От Таси он не отходит ни на шаг.

Сейчас Тася уже начала понемногу вставать.Фото: СОЦСЕТИ

- И днем, и ночью Барсик сидит возле собаки, - рассказывает Лариса Саплина. – Он мнет ее лапками и лижет! Это такая милота – просто глаз не оторвать! Самое удивительное, что и Тася ему очень рада, хотя раньше в собачьем питомнике она никогда не контактировала с кошками. Теперь же они стали ее лучшими друзьями.

Непонятно, что помогло Тасе больше – человеческая забота или кошачьи лапки – только она явно пошла на поправку. Новые хозяева надеются, что в семейном кругу пожилая по собачьим меркам дворняга проживет еще не один год.