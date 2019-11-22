«Чуть с кормом не съели щенков»: На живодерне под Нижним Новгородом нашли десятки собак, заколоченных в ящики

Овчарки по объявлению

- Продаются собаки (немцы) охранного направления разведения. Охраняют территорию и хозяина без специальной тренировки, - пестрили социальные сети объявлениями от нижегородского кинолога Татьяны, обещавшей нижегородцам завидных немецких овчарок с отличной родословной.

На одно из таких объявлений и откликнулась нижегородка Мария Рябкова. Цена вопроса была немалая - от 5 до 10 тысяч рублей за щенка в зависимости от возраста и наличия аристократических собачьих корней. Каково же было удивление Марии, когда вместо чистопородной овчарки ей привезли облезлого метиса с лишаями и пролежнями!

- Я обнаружила питомник, где вместо породистых собак людям подсовывают обычных дворняг, - тут же обратилась нижегородка к зоозащитникам. – Причем щенки эти в ужасном состоянии. Можете помочь?

Оскандалившийся питомник находится в деревне с говорящим названием Могильцы в 25 километрах от Нижнего Новгорода. Здесь в обычном частном доме на две семьи заводчица содержит около сотни собак. Поэтому отыскать нужный адрес не составило труда - по оглушительному лаю и ужасающему запаху.

Так животные содержались возле дома. ФОТО: Лариса Саплина

- То, что мы там увидели, невозможно описать словами: целые горы мусора во дворе, десятки копошащихся в собственных экскрементах собак и тошнотворный запах, - рассказывает волонтер Лариса Саплина. – Из дома раздавался дикий вой – было понятно, что там еще целая стая собак. Мы начали всеми правдами и неправдами уговаривать заводчицу впустить нас внутрь. Сначала она наотрез отказалась с нами разговаривать, но после моей угрозы разнести там все, вынуждена была открыть дверь.

«Я увидела, как плачут собаки»

Как только волонтеры оказались внутри, стало понятно, почему хозяйка была не рада незваным гостям. Хваленый питомник больше походил на собачий концлагерь.

- Все собаки были истощены – просто кожа и кости, - рассказывает девушка. – Увидев нас, они забились в угол – было понятно, что над ними издеваются. Они начали скулить и прятаться от людей.

Однако вскоре выяснилось, что это была лишь малая часть обитателей дома. Вскоре внимание зоозащитников привлекли странные деревянные ящики, расставленные по всему дому.

- Размером они были с коробку из-под телевизора, - вспоминает Лариса. – Когда мы их вскрыли, то ахнули от ужаса – в каждом из них было по три-четыре собаки. Ни лечь, ни встать они не могли – они даже спали сидя. Это настоящий концлагерь!

Ни воды, ни еды в этом импровизированном питомнике зоозащитники не обнаружили. Зато в избытке было крохотных новорожденных щенков.

- Я честно скажу, такого кошмара я не видела ни разу в жизни, – плачет девушка. – В этих узких деревянных ящиках были замурованы изможденные собаки со своими щенками. Только представьте, обтянутый кожей собачий скелет, который кормит щенков. Там сосать нечего, а они все равно в нее тычутся! Когда мы им насыпали еды, собаки чуть не съели щенков вместе с кормом. У меня до сих пор эта картинка перед глазами!

Эти ящики, наспех сколоченные гвоздями из грубых досок, были повсюду. Всего в этом доме зоозащитники насчитали больше 60 собак. Львиная доля из них истощена и доведена до предсмертного состояния.

- Именно там я впервые увидела, как плачут собаки, - рассказывает Лариса Саплина. – У одной овчарки там отказали лапы, и она попросту умирала в собственных фекалиях. Вся в пролежнях и ранах, она не могла даже шевельнуться. Мы забрали ее к ветеринару. И пока ехали, у нее градом катились слезы из глаз. Было видно, что она просто умоляет о помощи. К сожалению, ветеринар сказал, что ее уже невозможно спасти, так как у нее перебит позвоночник.

Ветврачи уверяют, что эту малышку уже не спасти. ФОТО: Лариса Саплина

Зато можно спасти оставшихся в питомнике собак. Часть из них волонтеры уже отвоевали у заводчицы и раздали в добрые руки. Сейчас им ничто не угрожает. Однако десятки четвероногих все еще остаются в Могильцах и, по сути, являются собственностью хозяйки питомника.

Родословная на принтере

Надо сказать, что до недавнего времени эта заводчица была на хорошем счету. Известный в 90-е годы кинолог занималась разведением немецких овчарок не одно десятилетие. И хотя на форумах то и дело появлялись жалобы от возмущенных клиентов, до официальных обвинений дело никогда не доходило.

- В межмуниципальный отдел МО МВД России «Городецкий» жалоб и заявлений от граждан на данный питомник в деревне Могильцы не поступало, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Нет заявления в полицию и сейчас. Однако мы держим эту ситуацию на контроле.

Чаще всего клиенты жаловались, что вместо породистых овчарок им подсовывают в лучшем случае метисов, а то и вовсе обычных дворняг.

- На самом деле тут нет ничего удивительного, - разводят руками волонтеры. – Собаки там скрещиваются беспорядочным образом, поэтому ни о какой чистоте породы не может быть и речи. Что касается родословных, то их распечатывают на обычном принтере. Это довольно известная мошенническая схема!

А так - внутри дома. ФОТО: Лариса Саплина.

Между тем, совсем недавно в СМИ мелькала информация об открытии Татьяной детского кинологического центра в Нижнем Новгороде. Планировалось, что здесь ребята смогут заниматься дрессурой, даже если у них нет собственного четвероногого друга. В этом случае его должен был предоставлять центр. Вероятно, речь шла о тех самых замурованных в деревянные ящики Шариках.

Что касается самой заводчицы, то она в сложившейся ситуации предпочитает хранить молчание. Вот уже несколько дней ее телефон не отвечает. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Два года назад на всю Нижегородскую область прогремела история знаменитой «дамы с собачкой» с Большой Покровской. И зимой, и летом эта миниатюрная девушка стояла на главной улице города и собирала подаяние на содержание своего приюта. Однако, как удалось выяснить зоозащитникам, в действительности эти собаки жили без еды и воды в неотапливаемых деревянных ящиках. Судебные разбирательства по этому поводу продолжаются до сих пор.