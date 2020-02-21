2020-02-21T18:20:53+03:00
Происшествия

«Шел на красный диплом»: Студент, погибший под колесами легковушки в Балахне, был отличником

Знакомые сбитого четверокурсника рассказали, что он подавал большие надежды [фото]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Студент-отличник трагически погиб 20 февраля. Фото: https://vk.com/gbpoubttСтудент-отличник трагически погиб 20 февраля. Фото: https://vk.com/gbpoubtt
Изменить размер текста:

Житель Балахны, погибший под колесами отечественной легковушки 20 февраля, собирался окончить политехнический колледж с отличием. Об этом его знакомые сообщили в социальных сетях.

Водитель наехал на молодых ребят, стоявших на тротуаре. Фото: https://vk.com/bezcenznn

Водитель наехал на молодых ребят, стоявших на тротуаре. Фото: https://vk.com/bezcenznn

Напомним, жуткая автомобильная авария произошла на улице Энгельса в районе семи часов вечера. Водитель «Лады Весты», выезжая с перекрестка на красный сигнал светофора, врезался в «Шевроле» и сбил двух пешеходов на тротуаре. Одному - 17 лет, другому - 20. Обоих в срочном порядке госпитализировали, однако парня постарше спасти не удалось, и спустя час он скончался.

- Авария на моих глазах была. Двоих парней сшибло, один в тяжелом состоянии с переломами. Скорая очень быстро приехала. «Лада» на красный пролетела, думал, что успеет, - цитирует очевидца ДТП «Нижний Новгород [без цензуры]».

Друзья отзываются о Денисе, как о светлом и скромном человеке. Фото: https://vk.com/bezcenznn

Друзья отзываются о Денисе, как о светлом и скромном человеке. Фото: https://vk.com/bezcenznn

Тем временем знакомые погибшего по учебе в Балахнинском техническом техникуме выразили соболезнования его родным и друзьям, а также рассказали, каким студент был при жизни.

- Друзья, в нашей студенческой семье произошло несчастье. 20 февраля трагически погиб студент группы 16-РАТ Денис Ляшук. Мы все знаем Дениса как светлого, скромного и отзывчивого человека. Денис был одним из лучших студентов техникума, шел на красный диплом, был примером для многих. Мы выражаем глубокие соболезнования и слова поддержки семье и друзьям Дениса в этом горе, - говорится в сообществе студентов техникума в соцсети «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/gbpoubtt

Фото: https://vk.com/gbpoubtt

Уже известно, что прощание со студентом-отличником состоится в 9.30 22 февраля по адресу Балахна, улица Ленина, 70. А отпевание пройдет в Троицком храме в 10.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пассажирский автобус врезался в иномарку и улетел в кювет на Балахнинской трассе

Медицинская помощь потребовалась пятерым пострадавшим (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вручены награды победителям конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
Нижегородский минкульт запустил на сайте раздел, посвященный 75-летию Победы
Четыре лисицы и шесть птиц из «Мишутки» переехали в нижегородский «Мадагаскар»
Реконструкция «Между прошлым и будущим» пройдет в нижегородском Парке Победы
В Нижнем Новгороде суд вынес приговор врачам, признав их виновными в смерти пациента
В Нижегородской области построят веревочный городок и качели для детей и взрослых
Нижегородцы могут оплатить проезд вторсырьем
В Нижегородской области водитель сбил двух пешеходов, проезжая на красный свет
20 февраля в Нижегородской области случился свадебный бум
В Нижнем Новгороде ограбили "лиц, перевозивших деньги"
В выходные в Нижнем Новгороде ожидается снег и сильный ветер
Глеб Никитин: «Закон о введении звания «Город трудовой доблести» - долгожданный для нижегородцев»
В Нижегородской области планируют построить университетский кампус будущего
Более 25 млн рублей направят на ремонт музея-заповедника в Большом Болдине
В Балахнинском районе – новый глава местного самоуправления
Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой и съехал в кювет на Балахнинской трассе в Нижегородской области
Нижегородский ДК Ленина и несколько памятников планируется передать региону
10 школ искусств будут отремонтированы в Нижегородской области в 2020 году
В Нижнем Новгороде введут ограничение остановки транспорта на Ванеева и Алексеевской
В Нижнем Новгороде сегодня осадков не ожидается
Нижегородскую область посетила делегация из Японии
Глеб Никитин встретился с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Ильей Гудковым
Нижегородские удобрения будут поставляться в Кот-д’Ивуар