«Шел на красный диплом»: Студент, погибший под колесами легковушки в Балахне, был отличником

Житель Балахны, погибший под колесами отечественной легковушки 20 февраля, собирался окончить политехнический колледж с отличием. Об этом его знакомые сообщили в социальных сетях.

Водитель наехал на молодых ребят, стоявших на тротуаре. Фото: https://vk.com/bezcenznn

Напомним, жуткая автомобильная авария произошла на улице Энгельса в районе семи часов вечера. Водитель «Лады Весты», выезжая с перекрестка на красный сигнал светофора, врезался в «Шевроле» и сбил двух пешеходов на тротуаре. Одному - 17 лет, другому - 20. Обоих в срочном порядке госпитализировали, однако парня постарше спасти не удалось, и спустя час он скончался.

- Авария на моих глазах была. Двоих парней сшибло, один в тяжелом состоянии с переломами. Скорая очень быстро приехала. «Лада» на красный пролетела, думал, что успеет, - цитирует очевидца ДТП «Нижний Новгород [без цензуры]».

Друзья отзываются о Денисе, как о светлом и скромном человеке. Фото: https://vk.com/bezcenznn

Тем временем знакомые погибшего по учебе в Балахнинском техническом техникуме выразили соболезнования его родным и друзьям, а также рассказали, каким студент был при жизни.

- Друзья, в нашей студенческой семье произошло несчастье. 20 февраля трагически погиб студент группы 16-РАТ Денис Ляшук. Мы все знаем Дениса как светлого, скромного и отзывчивого человека. Денис был одним из лучших студентов техникума, шел на красный диплом, был примером для многих. Мы выражаем глубокие соболезнования и слова поддержки семье и друзьям Дениса в этом горе, - говорится в сообществе студентов техникума в соцсети «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/gbpoubtt

Уже известно, что прощание со студентом-отличником состоится в 9.30 22 февраля по адресу Балахна, улица Ленина, 70. А отпевание пройдет в Троицком храме в 10.00.

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