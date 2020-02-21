В Нижегородской области водитель сбил двух пешеходов, проезжая на красный свет

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:17:01+03:00

Один из пострадавших позднее умер в больнице

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Вчера вечером в Балахне на улице Энгельса водитель сбил двух пешеходов, стоящих на тротуаре. Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как сообщает источник, на улице Энгельса водитель на автомобиле Лада Веста проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Шевроле. После столкновения машина российского производства вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов, 17 и 20 лет.

Оба пешехода были доставлены в больницу. Спустя час один из них, 20-летний молодой человек, умер. Второй пока находится в больнице.

По не подтвержденным данным, погибший был студентом Балахнинского политехнического колледжа.

Напомним, вчера в Балахнинском районе рейсовый автобус столкнулся с иномаркой и съехал в кювет. Пятеро участников аварии обратились за медицинской помощью, из них трое были пассажирами автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU