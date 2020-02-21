В Нижегородской области водитель сбил двух пешеходов, проезжая на красный свет
Вчера вечером в Балахне на улице Энгельса водитель сбил двух пешеходов, стоящих на тротуаре. Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как сообщает источник, на улице Энгельса водитель на автомобиле Лада Веста проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Шевроле. После столкновения машина российского производства вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов, 17 и 20 лет.
Оба пешехода были доставлены в больницу. Спустя час один из них, 20-летний молодой человек, умер. Второй пока находится в больнице.
По не подтвержденным данным, погибший был студентом Балахнинского политехнического колледжа.
Напомним, вчера в Балахнинском районе рейсовый автобус столкнулся с иномаркой и съехал в кювет. Пятеро участников аварии обратились за медицинской помощью, из них трое были пассажирами автобуса.
ИСТОЧНИК KP.RU