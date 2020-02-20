2020-02-20T16:14:01+03:00
Происшествия

Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой и съехал в кювет на Балахнинской трассе в Нижегородской области

Пятеро людей обратились за медицинской помощью
Елена КАРАЛ
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Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой и съехал в кювет на Балахнинской трассе в Нижегородской области. ФОТО: ДТП и ЧП ДзержинскРейсовый автобус столкнулся с иномаркой и съехал в кювет на Балахнинской трассе в Нижегородской области. ФОТО: ДТП и ЧП Дзержинск
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Автобус ПАЗ, перевозивший пассажиров по маршруту «Балахна – Нижний Новгород», столкнулся с автомобилем Nissan. ДТП произошло на трассе Шопша-Иваново-Нижний Новгород 20 февраля, сообщила пресс-служба МВД по Нижегородской области.

По предварительным данным, водитель Ниссана не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в автобус. Кроме того, иномарка столкнулась с автомобилем ВАЗ.

В результате происшествия пятеро человек обратились за медицинской помощью. Трое из них были пассажирами автобуса.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия и обеспечивают безопасность дорожного движения на месте аварии.

Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой и съехал в кювет на Балахнинской трассе .Видео: Кстати

ИСТОЧНИК KP.RU

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