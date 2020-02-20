Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой и съехал в кювет на Балахнинской трассе в Нижегородской области
Автобус ПАЗ, перевозивший пассажиров по маршруту «Балахна – Нижний Новгород», столкнулся с автомобилем Nissan. ДТП произошло на трассе Шопша-Иваново-Нижний Новгород 20 февраля, сообщила пресс-служба МВД по Нижегородской области.
По предварительным данным, водитель Ниссана не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в автобус. Кроме того, иномарка столкнулась с автомобилем ВАЗ.
В результате происшествия пятеро человек обратились за медицинской помощью. Трое из них были пассажирами автобуса.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия и обеспечивают безопасность дорожного движения на месте аварии.
Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой и съехал в кювет на Балахнинской трассе .Видео: Кстати
ИСТОЧНИК KP.RU