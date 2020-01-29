Екатерина Одинцова: «Красный диплом МГУ добавил мне авторитета»

Екатерина Одинцова, сделавшая отличную карьеру на центральном телевидении и родившая политику Борису Немцову двоих наследников, сегодня возглавляет собственное пиар-агентство PR TREND. Ее компания сотрудничает со многими российскими знаменитостями, а сама Екатерина - желанный гость самых крутых светских тусовок Москвы. В первой части интервью нижегородка рассказала «Комсомольской правде», почему пришлось отказаться от мечты стать врачом, что привело ее на телевидение и как удалось побороть страх перед камерой.

odintsovaprtrend Первоклашка Екатерина Одинцова

«Надо следовать за высшими силами»

- Екатерина, с юных лет вы мечтали быть врачом. Если не ошибаюсь, даже практику в детском ожоговом центре проходили. Чем там занимались?

- Да, я с детства мечтала стать врачом. Когда училась в нижегородской школе № 48, у нас была практика - УПК (учебно-производственный комбинат), и можно было выбрать, кем быть: швеей или медсестрой. Я пошла работать в детскую больницу на улицу Крылова, где целый год проходила практику в травме в качестве младшей медсестры.

- Ваши родители инженеры. Почему не пошли по их стопам?

- Во мне природой заложено очень сильное желание помогать людям. К тому же мне казалось и кажется до сих пор, что нет ничего благороднее профессии врача.

- Но вы им так и не стали. Чем закончилось поступление в мединститут?

- На вступительном экзамене химию внезапно заменили физикой. Совершенно очевидно, что это было сделано с одной целью - срезать тех, кто готовился к химии и дать возможность поступить каким-то блатным людям. Потому что больше физики на вступительных никогда не было! Поступать на медицинский я не стала, понимая, что не сдам физику. Я к ней просто не готовилась. Зато меня брали на химфак, куда я и пошла.

- Наверное, та история стала настоящей трагедией для вас? Ведь, по сути, рухнула детская мечта.

- Нет, я человек верующий и с детства считаю, что есть божий промысел. Повороты жизненного сюжета посылаются нам свыше, и надо просто следовать за высшими силами. Конечно, я поплакала, но знала, что меня ждет нечто другое.

odintsovaprtrend На этом снимке известной телеведущей 22 года.

- В итоге вы окончили химфак ННГУ имени Лобачевского. Получали удовольствие от учебы или все пять лет переживали, что занимаетесь не своим делом?

- Учиться было легко, потому что у меня были очень сильные знания по химии. Но удовольствия я не получала. Сразу поняла, что это не моя стезя, несмотря на то, что я хорошо решала задачки в учебнике. Поэтому на первом курсе химфака я начала искать себе хобби. Пошла на экскурсию на телевидение и вот уж там почувствовала себя, что называется, в своей струе.

«Родители приучили меня доводить дело до конца»

- У вас два высших образования. Как же вы очутились на журфаке?

- Я не скрывала от преподавателей, что не собираюсь быть химиком. Но родители настаивали, чтобы я получила образование. И мне было проще доучиться, чем спорить с ними.

- Карьеру телеведущей вы стали строить на малой родине. Как попали на ТВ?

- На телевидение я устроилась на втором курсе химфака. Причем работа занимала большую часть моего времени. Я работала на полторы ставки параллельно с учебой, очень мало спала в те годы. Но у меня было четкое ощущение, что я все делаю правильно. Целый год проработала в рекламном отделе телекомпании ННТВ, принимала объявления, а вечером зачитывала их в эфире. Потом я попала в автокатастрофу. И уже после выписки из больницы я стала меньше работать в рекламном отделе, но осталась диктором. Постепенно перешла на должность ведущего и в этом качестве окончила учебу на химфаке. Получила диплом, не обращая внимания на оценки. Просто потому, что родители приучили меня доводить дело до конца.

- Не жалеете, что потратили столько лет на образование, которое в итоге не пригодилось?

- Если вернуться в прошлое, то я бы сделала все то же самое. Потому что наличие диплома о первом высшем образовании значительно облегчило мне поступление на журфак МГУ, который я окончила с красным дипломом. А по-другому и быть не могло, поскольку учеба мне нравилась. Можно сказать, я занималась ею с огромным удовольствием без сна и отдыха.

odintsovaprtrend Так Екатерина выглядела, когда переехала из Нижнего Новгорода в Москву.

- Журналистское образование вы получили в Москве. Почему в Нижнем Новгороде не стали получать эту профессию?

- Во-первых, в то время в университете еще не было журфака, только филфак. А, во-вторых, я считаю, что журналистское образование не является обязательным, если ты хочешь работать на телевидении или в газете.

- Тем не менее вы обучились профессии.

- Да, мне пришлось пойти на факультет журналистики МГУ, потому что когда я начала свою карьеру в Москве после «Школы Познера», некоторые телевизионные начальники говорили, что с моими амбициями было бы неплохо иметь диплом, желательно красный. Я пошла и получила этот диплом.

- Вам объяснили, зачем он нужен?

- Конечно. Сказали, что он необходим, чтобы более авторитетно отстаивать свою позицию относительно того, как нужно делать ту или иную передачу. И знаете, красный диплом добавил мне авторитета. Ко мне стали прислушиваться.

odintsovaprtrend Выпускница журфака МГУ сохранила студенческий билет.

«Чуть не умерла во время первого эфира»

- И все-таки расскажите подробнее о своей первой работе в Нижнем Новгороде, связанной с журналистикой.

- Я пришла на стажировку в молодежную редакцию ННТВ, где были две Тани - Морозова и Туманова. Они дали мне сделать какой-то очень смешной сюжет и заплатили за это 25 рублей! Как сейчас помню, это было крайне неожиданно. Потому что это была моя стипендия за месяц. Подумала тогда: «Ого, здесь хорошо платят. Надо бы на этом сосредоточиться».

- А как телеведущей стали?

- После того сюжета я работала ассистентом режиссера музыкальной редакции. Ехала как-то в лифте после ночного монтажа, где меня увидела директор ННТВ Ольга Носкова. Посмотрела внимательно и поняла, что если меня причесать и накрасить, я буду выглядеть намного лучше. А у нее как раз предыдущий диктор устроил скандал по поводу маленькой зарплаты и уволился. Надо было кого-то сажать в эфир. Сказала мне: «Кать, хочешь попробовать себя диктором?» Я ответила: «Мне надо подумать, потому что это не такая интеллектуальная работа». Я ведь мечтала работать режиссером. Пришла к себе в редакцию и рассказала обо всем своей начальнице Мирославе Абрамовне Свердловой. Сказала: «Наверное, откажусь. Это не солидно, не творчески и не интеллектуально». Мирослава Абрамовна посмотрела на меня и выдала: «Дура, немедленно соглашайся!» Я даже не обиделась, потому что начальница была человеком прямолинейным, да и сказала это с любовью. Я прибежала в кабинет к Ольге Носковой и заявила, что согласна быть диктором. Она улыбнулась: «Согласна? Ну-ну. Послезавтра первый эфир».

Одно время гражданская жена Бориса Немцова работала на нижегородском телеканале "Волга".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- И как все прошло?

- Я чуть не умерла от ужаса во время первого эфира, потому что это было очень страшно.

- В какой момент вас стали узнавать на нижегородских улицах?

- На следующий день после первого эфира в качестве диктора я вышла на улицу с мыслью, узнает ли меня кто-нибудь. И да, меня стали узнавать довольно быстро, потому что телекомпания ННТВ в тот момент была безусловным лидером эфира. К тому же мои рекламные выпуски выходили перед фильмами, когда все люди усаживались перед экранами телевизоров, чтобы дождаться начала. А я все читала и читала свои объявления (смеется). Через два месяца меня захотели уволить, поскольку я очень сильно волновалась в эфире. Но тогда впервые померили рейтинги, и у меня оказались хорошие показатели. Видимо, зрители с сочувствием относились к той несчастной девочке, которая сильно старалась в эфире. Помню, Ольга Владимировна Носкова вызвала к себе в кабинет и сказала: «Ну вот, Кать. Мы хотели с тобой расстаться, но померили рейтинги, и знаешь… иди-ка в театральное училище. Мы договорились с преподавателем, который будет заниматься с тобой техникой речи». Тот преподаватель научил меня справляться с волнением в эфире, говорить уверенно и громко.

- Ваша жизнь тогда изменилась?

- Не то слово. Причем изменилась не только жизнь, но и мой характер. Я стала более спокойной и уверенной в себе.