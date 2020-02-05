Екатерина Одинцова: «Я всегда мечтала хорошо зарабатывать»

Екатерина Одинцова, сделавшая отличную карьеру на центральном телевидении и родившая политику Борису Немцову двоих наследников, сегодня возглавляет собственное пиар-агентство PR TREND. Ее компания сотрудничает со многими российскими знаменитостями, а сама Екатерина - желанный гость самых крутых светских тусовок Москвы. Во второй части интервью нижегородка рассказала «Комсомольской правде», какую роль в ее жизни сыграл Андрей Малахов, почему пришлось «завязать» со съемками в реалити и когда найдется время на личную жизнь.

odintsovaprtrend С телевидения бывшую гражданскую жену Немцова увели глянец и фэшн.

«Глянец и фэшн увели меня с телевидения»

- В 1999 году вам пришлось по личным обстоятельствам переехать в Москву. Чем занимались на первых порах? Тяжело было?

- За время работы и жизни в Нижнем Новгороде я привыкла, что все меня знают и везде улыбаются. Но когда переехала в столицу, удивилась тому, какие мрачные там живут люди. Ведь никто мне не улыбался! Уже потом поняла, что просто меня никто не узнавал. Как только я переехала в 1999 году, сразу пошла учиться в «Школу Познера», куда поступила со второй попытки. Оттуда меня взяли вести новости на НТВ. И через два месяца уволили, потому что я была не так бодра в эфире. Быстро поняла, что работать с двух часов ночи до одиннадцати часов утра не мое. Это была не та жизнь, о которой я мечтала.

- Почему сами не уволились?

- Уйти по собственному желанию с новостей НТВ? Это было слишком. Я ходила кислая, несчастная. Меня вызвало руководство: «Екатерина, кажется, вы не очень довольны своей работой». Я ответила: «Ну да, как-то не очень мне здесь». И мне предложили поработать корреспондентом в новостях. Дали направление на журфак МГУ. Отучившись там три года и родив второго ребенка, стала устраиваться на работу в Москве. Так случайно попала к Андрею Малахову, с которым познакомились в спортивном клубе. Разговорились и выяснили, что у нас с ним один руководитель дипломной работы. Тогда Андрей решил, что нужно взять меня на стажировку. Через три месяца меня приняли в штат, а еще через три месяца повысили. Я проработала шеф-редактором дирекции спецпроектов вплоть до перехода на канал «Домашний», где вела свои передачи.

odintsovaprtrend Андрей Малахов в свое время помог Одинцовой устроиться на Первый канал.

- Но и там продержались недолго…

- Да, после «Домашнего» я работала на «Кухне-ТВ», а затем была главредом журнала Shopping Guide. Глянец и фэшн увели меня с телевидения, потому что там я нашла свою золотую жилу.

- То есть деньги сыграли роль. Получается так?

- Я не скрываю, что всегда мечтала хорошо зарабатывать. На Первом канале платили немного, поэтому мне приходилось подрабатывать написанием сценариев для мероприятий. И эти большие, но легкие деньги, которые, как оказалось, можно заработать в сфере организации ивентов, в итоге увели меня с телевидения. У меня есть четкая позиция: работа должна приносить деньги. Помимо удовольствия, конечно. Как только я поняла, что глянец может дать мне путешествия, модные показы, стильную одежду, общение с приятными людьми, телевидение перестало быть для меня таким привлекательным. В сфере пиара я организовала свое собственное пиар-агентство, о чем ни разу не пожалела. Несмотря на то, что я работаю еще больше, чем когда работала по найму, чувствую себя хозяйкой своей жизни и понимаю, что результат зависит исключительно от моих усилий.

- Какова вероятность, что вы вернетесь на ТВ?

- Я отдала телевидению 27 лет. Мне кажется, этого достаточно. Но вообще я только в прошлом году закончила свою телевизионную карьеру реалити-шоу «Миллионер на выданье» на телеканале «Ю» и не скучаю по ТВ. Время от времени поступают предложения вести ту или иную программу. Я их внимательно рассматриваю, пытаюсь понять, насколько это в данный момент соответствует моим планам… Дело в том, что на реалити я согласилась спонтанно, под влиянием продюсера Сергея Кордо. Доверяла ему настолько, что согласилась на съемки, не понимая, что такое реалити-шоу. Целый месяц зимой и целый месяц летом я жила на съемочной площадке. У меня не было выходных, я забросила свой бизнес и поняла, что мне придется выбирать: либо бизнес, либо телевидение. Выбор был в пользу своего бизнеса. Для меня это очевидно.

odintsovaprtrend Телеведущая призналась, что нашла свою золотую жилу.

«Жалею, что не переехала в Москву раньше»

- Можете представить, как сложилась бы ваша судьба, если не переезд в Москву?

- Я никогда об этом не думала, поскольку не сомневалась в том, что приняла единственно верное решение о переезде. Однако жалею, что не переехала в Москву раньше, то есть сразу, как было предложено. Но всему свое время.

- Сегодня вы возглавляете пиар-агентство. Многие на полном серьезе считают, что быть руководителем - плевое дело. Сиди себе в офисе, командуй всеми. Разубедите тех, кто так думает! К примеру, сколько часов длится ваш рабочий день?

- Конечно, руководить компанией проще, чем работать по найму, потому что ты сам себе хозяин. Хочешь - шестнадцать часов работай, хочешь - восемнадцать. Никто тебе не может помешать (смеется). А если серьезно, то график тех, кто вовлечен в собственный бизнес, выглядит, как график кормящей матери. То есть ты можешь отвлечься, но никогда не забудешь о том, что должен сделать. Это процесс, который нельзя остановить, чтобы потом снова к нему вернуться.

odintsovaprtrend Знаменитая нижегородка - частый гость на лучших светских тусовках Москвы.

- То есть вы получаете удовольствие от своей нынешней работы?

- Мне нравится работа руководителя. Хотя каждый месяц думаешь, сколько нужно отдать за аренду, сколько надо заплатить сотрудникам. Бывает, кто-то из клиентов тебе задолжает за несколько месяцев. Потом сводишь все это и выдыхаешь: «Слава богу, хоть не в минус. Себе заплачу потом…». Ведь главное - выплатить зарплату людям. Но это бизнес. Ты не всегда в плюсе, и не всегда это зависит от тебя.

- Что способно привести вас в чувства после насыщенного трудового дня? Часто возвращаетесь домой, не чувствуя ног?

- Бывает, устаю настолько, что даже мышцы болят. Будто я спортом занималась! Хотя на самом деле на спорт мне не хватает времени. В таком случае меня реанимирует горячая ванна и хорошая книга. Достаточно минут двадцать почитать перед сном, и это возвращает мне силы.

- Екатерина, вы родили двоих детей, построили успешную карьеру. Что дальше? Подписчики в Инстаграме часто интересуются вашей личной жизнью. Ей есть место? Или пока только бизнес?

- Меня устраивает моя работа. То есть мне нравится развивать пиар-агентство. У меня надежные соратники, хорошие клиенты. Если появится интересный проект на телевидении, который можно будет совмещать с бизнесом, вполне вероятно я им займусь. Но сейчас у меня появился новый интерес - преподавание. Даже подумываю открыть школу пиара. Что касается личной жизни, то решила так: я не буду устраивать ее, пока дочка не вырастет и не покинет родительское гнездо. В общем, даже не думаю на эту тему, а там посмотрим.

odintsovaprtrend Сегодня телезвезда ездит отдыхать на лучшие курорты вместе с дочкой Диной.

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