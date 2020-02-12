2020-02-12T17:27:12+03:00
Происшествия

Расчлененный труп нижегородца нашли на заброшеной даче в Санкт-Петербурге

Причину смерти поможет установить судмедэкспертиза
Анна МИГАЛОВА
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Чудовищную находку сделал 46-летний житель города Пушкин.Чудовищную находку сделал 46-летний житель города Пушкин.Фото: "КП" Архив
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Расчлененный труп нижегородца нашли в Пушкинском районе Санкт-Петербурга около 13.00 11 февраля. Чудовищную находку сделал 46-летний местный житель, который наведался на заброшенный садовый участок в Шушарах.

Как передает «КП-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, оказавшись на чьей-то бывшей даче, мужчина заметил парник. В нем, по его словам, было нечто странное. Любопытство взяло верх, и непрошеный гость подошел поближе. Приглядевшись, мужчина обомлел: в парнике лежали останки человеческого трупа.

В полиции рассказали, что после полученного сигнала на место выехали оперативные сотрудники, которые обследовали садовый участок. В парнике, действительно, оказались фрагменты тела усопшего.

- Части тела уже были скелетированы, - уточнил собеседник «Комсомолки».

Отмечается, что возле трупа лежали куртка и водительским удостоверением на имя 34-летнего жителя Нижнего Новгорода.

В настоящее время останки находятся в морге, где их исследует судмедэксперт. После изучения трупа будет ясна причина, по которой умер нижегородец.

В конце прошлого года неприятная история приключилась с жительницей Балахны в Нижегородской области. Прогуливаясь неподалеку от улицы Челюскинцев, женщина наткнулась на пакеты с человеческими останками. Почти сразу следователи возбудили уголовное дело. А спустя некоторое время стало известно, кому принадлежали две найденные ноги.

Напомним также, что летом 2019 года «Комсомольская правда» рассказывала о не менее чудовищной находке. В деревне Гремячки Нижегородской области во время строительства на территории церкви Смоленской Иконы Божией Матери рабочие обнаружили человеческую мумию. Тело было замуровано в стену старой церковной лавки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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