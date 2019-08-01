«Ты чего привез?! Там труп!»: В строительном мусоре под Нижним Новгородом нашли мумию человека

- Среди кирпичей лежало что-то похожее на матрас. Я подошел поближе. Оказались какие-то тряпки, я отодвинул угол, а там… черная рука, как у мумии, - с воодушевлением рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» рабочий Рахим.

История, достойная детективного романа, произошла при строительстве жилого дома в деревне Гремячки Богородского района Нижегородской области 22 июля.

Рахим показывает место, где был обнаружен трупФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

КАМАЗ с сюрпризом

- Примерно в 11 часов приехал КАМАЗ и выгрузил строительный мусор, - рассказал местный житель, дом которого находится неподалеку. – А потом один из строителей побежал за ним и стал кричать: «Ты чего привез?! Там труп!».

Ни строители, ни местные жители не решились трогать страшную находку. Очень быстро на место приехали хозяева будущего дома, полиция и судмедэксперт. Они достали труп и разложили его на залитом фундаменте будущего дома.

- Ноги у него были в мешке, а в груди два больших гвоздя вбиты, - вспоминает Рахим.

После того, как полицейские развернули труп, по округе разнеслась жуткая вонь.

- Так пахло, что аж тошнило, - признался Рахим.

Местный житель, которого позвали быть понятым, тоже еле выдержал.

- Я там немного постоял, а потом ушел, меня начало выворачивать! – рассказал он.

Единственное, что он успел рассмотреть за короткое время – труп был завернут во что-то похожее на простыню. Определить более точно было невозможно - ткань сильно истлела и выглядела как лохмотья.

Никаких ограждений на месте происшествия выставлять не стали. Местные жители спокойно могли подойти и посмотреть на труп. Но никто не решался – наблюдали лишь издалека и только спрашивали у судмедэксперта, что он нашел. По словам местных жителей, именно врач рассказал, что найденный труп – мужчина.

Полиция работала до 18.00. После чего труп погрузили в ГАЗель.

- Они его в гроб положили, правда, не закрытый, - рассказал местный житель. - Я им еще мешки давал, чтобы подстелить в гроб.

Полицейские положили труп на фундамент домаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Мусорное дело

После страшной находки Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело.

- Сейчас проводится комплекс мероприятий: необходимо установить личность погибшего, причину смерти, а также когда были нанесены телесные повреждения – при жизни или уже после смерти, - рассказала «Комсомолке» старший помощник руководителя управления, полковник юстиции Юлия Склярова.

Источники «Комсомольской правды – Нижний Новгород» в правоохранительных органах рассказал, что строительный мусор с сюрпризом привезли из Нижнего Новгорода.

- Битые кирпичи и цементные перекрытия привезли с полигона, который находится на Гордеевке, - сказал источник. – По предварительной версии, на полигон этот мусор попал после разбора церкви, которая находится неподалеку.

Как труп оказался на полигоне, сейчас выясняют следователи. Но, по словам источника, вероятнее всего, что привезли его вместе с разобранной стеной из этой церкви. Хотя подтверждения этому еще не найдены. А вот слухи о том, что мужчина был замурован в стене, наш источник опроверг. Не подтвердил он и разговоры о том, что его смерть наступила десять лет назад. Пока ясно лишь, что мужчина погиб несколько лет назад, но никакой конкретики нет.

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