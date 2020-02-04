2020-02-04T17:50:27+03:00
Общество

В центре Нижнего Новгорода появилась новая миниатюра художника Ивана Серого

Работа под названием «Рогатка» посвящена зарождению неравенства [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Свою новую работу молодой человек назвал "Рогаткой".Свою новую работу молодой человек назвал "Рогаткой".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Стрит-арт художник Иван Серый порадовал поклонников новой работой, разместив ее в центре Нижнего Новгорода. О миниатюре под названием «Рогатка» молодой человек сообщил в своем Инстаграме 4 февраля.

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Новая миниатюра уличного художника Ивана Серого
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- История о том, как рождается неравенство. Как повышенная чувствительность одной стороны вызывает искомое ощущение превосходства у другой, - подписал Иван.

Несмотря на опасения публики, что работа долго не проживет (воришки частенько заглядываются на творения Серого), художник все же назвал адрес, по которому находится новая миниатюра. «Рогатка» размещена в стене дома № 5 в Холодном переулке.

Напомним, первая миниатюра Ивана Серого «Звездочет» не просуществовала в стене дома на улице Семашко и месяца. Неизвестные выломали арт-объект в День ВДВ.

Вторая работа называлась «Позвони маме». Там нижегородцы увидели пожилую бабушку у телевизора с преданным котом на руках. Миниатюра посвящалась неосознанному одиночеству, принятии старости и равнодушии близких. Работа находилась на Ильинской улице, 19. Но и ее уничтожили вандалы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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