«Сфинкс, Германубис и Тифон»: Нижегородская художница повесила «Колесо Фортуны» на двери заколоченного дома

Гуляя в выходные по столице Приволжья, жители наткнулись на необычный арт-объект. Самостоятельно вычислить автора не смогли, поэтому за помощью обратились к пользователям соцсетей. Оказалось, создателем новой работы на улице Шевченко, 17 стала Елена Лисица, которую называют женским лицом нижегородского стрит-арта.

На колесе три фигуры - Сфинкс, Германубис и Тифон.Фото: СОЦСЕТИ

- Я гулял там со своей мамой. У нее очень много вопросов возникло. Очень непонятный арт! Тем более на таком «сказочном» месте, - отметил Алексей Оскола.

«Комсомольская правда» пообщалась с художницей и узнала, что означает новое творение.

- «Колесо Фортуны» - десятая карта старших арканов колоды Таро. На колесе изображены три фигуры: вооруженный мечом Сфинкс, Германубис и Тифон. Они символизируют три формы энергии, управляющие движением феноменов. В индуизме их называют тремя гуннами, - рассказала Лисица.

При ближайшем рассмотрении на арт-объекте можно увидеть какие-то письмена. Но едва их можно прочесть неподготовленному зрителю. Художница раскрывать всех карт не стала. Заверила лишь в том, что там нет ничего сатанинского и призывающего тьму.

- И с тем, что рядом находится три храма, это никак не связано, - подчеркнула собеседница «Комсомолки». - Скажу только, что смысл «Колеса Фортуны» такой: читайте книги и не бойтесь того, о чем совсем ничего не знаете. Ибо это повод узнать! А символика колеса - движение, изменение и принятие этих изменений. Но не всегда негативных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«То, что издавало звук, но теперь утихло»: Нижегородская художница нашла применение разобранному пианино

Новый арт-объект Елены Лисицы называется «Тишина» (подробности)

Пара лис поселилась в центре Нижнего Новгорода

Фигурки в фасаде здания - новый стрит-арт объект местной художницы (подробности)