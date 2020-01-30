2020-01-30T13:49:16+03:00
Общество

Нижегородский художник вырубил карту России в подъезде жилого дома

Свою новую работу автор создал с помощью шпателя и отвертки [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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«Масштабы» появились в подъезде жилого дома на Гордеевке.«Масштабы» появились в подъезде жилого дома на Гордеевке.Фото: СОЦСЕТИ
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Нижегородский художник, работающий под псевдонимом Tmone, вырубил карту России в подъезде жилого дома на Гордеевке. Карта выполнена в масштабе 1:4000000.

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Карта России в масштабе 1:4000000
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- Называется «Масштабы». 2500x1800. Из инструментов автор использовал шпатель и отвертку, - сообщается в паблике «Типичный Нижний».

«Комсомольская правда» связалась с автором «Масштабов» и узнала, что стена подъезда уже выглядела удручающе.

- Там отваливалась штукатурка под окном, вода заливалась. Про идею могу сказать, что она мне пришла спонтанно, но подобная техника исполнения достаточно часто встречается, - пояснил Tmone.

По словам художника, север страны отковыривался легко, а с югом пришлось помучиться. Фото: СОЦСЕТИ

По словам художника, север страны отковыривался легко, а с югом пришлось помучиться.Фото: СОЦСЕТИ

По словам художника, жильцы дома пока никак не отреагировали на его творение. А ведь на создание карты России ушло около пяти часов!

- Север страны (где желтый цвет - это песок) отковыривался легко. А юг (Ставрополь, Краснодар, Кавказ, Дальний Восток) тяжелее. Там на старую краску хорошо легла новая, - пояснил собеседник «Комсомолки».

Тем временем общественность бурно обсуждает стрит-арт, появившийся в подъезде дома на Гордеевке. Мнения разделились.

- Беспощадное современное искусство… На грани с вандализмом, - отметила Анна Уланова.- Довольно прикольно. Не каждый сообразит, в чем подвох, пока красную точку не увидит, думаю, - добавил Илья Антипин.

- Креативно, - коротко прокомментировала Светлана Белова.

- Очень символично, но страшно. Некрасиво, негигиенично, постоянно напоминает жильцам, что они никому не нужны. Надо отчистить, - считает Алла Калинина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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