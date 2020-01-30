Нижегородский художник вырубил карту России в подъезде жилого дома

Нижегородский художник, работающий под псевдонимом Tmone, вырубил карту России в подъезде жилого дома на Гордеевке. Карта выполнена в масштабе 1:4000000.

korollevv Карта России в масштабе 1:4000000

- Называется «Масштабы». 2500x1800. Из инструментов автор использовал шпатель и отвертку, - сообщается в паблике «Типичный Нижний».

«Комсомольская правда» связалась с автором «Масштабов» и узнала, что стена подъезда уже выглядела удручающе.

- Там отваливалась штукатурка под окном, вода заливалась. Про идею могу сказать, что она мне пришла спонтанно, но подобная техника исполнения достаточно часто встречается, - пояснил Tmone.

По словам художника, север страны отковыривался легко, а с югом пришлось помучиться.Фото: СОЦСЕТИ

По словам художника, жильцы дома пока никак не отреагировали на его творение. А ведь на создание карты России ушло около пяти часов!

- Север страны (где желтый цвет - это песок) отковыривался легко. А юг (Ставрополь, Краснодар, Кавказ, Дальний Восток) тяжелее. Там на старую краску хорошо легла новая, - пояснил собеседник «Комсомолки».

Тем временем общественность бурно обсуждает стрит-арт, появившийся в подъезде дома на Гордеевке. Мнения разделились.

- Беспощадное современное искусство… На грани с вандализмом, - отметила Анна Уланова.- Довольно прикольно. Не каждый сообразит, в чем подвох, пока красную точку не увидит, думаю, - добавил Илья Антипин.

- Креативно, - коротко прокомментировала Светлана Белова.

- Очень символично, но страшно. Некрасиво, негигиенично, постоянно напоминает жильцам, что они никому не нужны. Надо отчистить, - считает Алла Калинина.