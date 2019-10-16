Ирина Пегова снова зажжет на танцполе с молодым партнером

Актриса МХТ имени Чехова Ирина Пегова заявила о возвращении на танцевальный паркет. Радостной новостью 41-летняя артистка поделилась в Инстаграме, выложив фото со своим молодым партнером Евгением Раевым и хореографом Инной Свечниковой.

pegovairina Ирина Пегова объявила о возвращении в танцы

- Снова осваиваем паркет… Будет возвращение в танцы! Громкое возвращение, с топотом каблучков, - пообещала звезда фильма «Прогулка».

pegovairina Ирина Пегова и Евгений Раев на международном танцевальном фестивале в Питере.

По словам Пеговой, зажечь на танцполе планируется 19 октября в Минске. Напомним, что в столице Беларуси артистка уже танцевала вместе с Евгением Раевым, который младше нее на семь лет. Так, в 2018 году пара участвовала в соревнованиях по спортивным бальным танцам - Capital cup. По итогам престижного конкурса танцоры заняли четвертое место.

pegovairina СМИ приписывали артистке роман с танцором Евгением Раевым.

Кстати, по слухам, Ирину и Евгения связывает нечто большее, чем просто танцы. Они познакомились на съемках одного из сезонов телешоу «Танцы со звездами», где Ирина Пегова в паре с Андреем Козловским заняла первое место.