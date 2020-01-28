«Русских людей ни один коронавирус не возьмет»: 340 нижегородских туристов вернулись из Китая

Вот уже несколько дней китайский коронавирус является одной из главных международных тем. По последним данным, опасный вирус подхватили уже 4,5 тысячи человек, 106 из них скончались. В связи со вспышкой заболевания авиакомпания AZUR air с 27 января приостановила отправку российских туристов в Китай, а специалисты Роспотребнадзора усилили санитарный контроль в аэропортах.

Большинство отнеслись к свой поездке с оптимизмом.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Первыми новые меры безопасности на себе испытали 340 нижегородских туристов, вернувшиеся сегодня с китайского острова Хайнань. Этих пассажиров в нижегородском аэропорту ожидали едва ли не с большим волнением, чем победителей Олимпиад. Вот только навстречу им спешили не поклонники с цветами и мягкими игрушками, а медики в защитных костюмах и медицинских масках.

Для всех сотрудников проведен дополнительный инструктаж.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Наша главная задача - предотвратить завоз инфекции коронавируса в Россию, - рассказывает специалист-эксперт отдела надзора на транспорте Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Татьяна Мельникова. – Когда воздушное судно приземляется, на воздушное судно поднимаются наши специалисты с переносным тепловизионным оборудованием. Этими тепловизорами они сканируют каждого пассажира. Если среди них нет больных, то пассажиров высаживают, и они проходят повторный контроль – тоже через тепловизоры. И только потом идут на пограничный контроль.

В связи со вспышкой коронавируса санитарный контроль усилили.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Помимо измерения температуры, большое внимание эксперты уделяют визуальному осмотру – любое недомогание, вялость или сыпь может стать тревожным звоночком. Тем не менее, даже если никаких симптомов у возвращающихся туристов нет, расслабляться им не стоит – все-таки инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.

Всех прибывших ожидал в аэропорту двойной контроль.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- В случае появления симптомов ОРВИ прибывшим из Китая нижегородцам стоит обратиться в больницу, - напоминает Татьяна Мельникова. – При этом нужно обязательно предупредить врачей, что вы посещали Китай и когда именно вернулись.

К счастью, среди 340 пассажиров, прилетевших из Китая, не было ни одного с симптомами ОРВИ. Большинство из них смотрят на историю с этим вирусом куда оптимистичнее нижегородцев.

В таких защитных костюмах специалисты Роспотребнадзора заходят на борт прилетевшего самолета.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Русских людей ни один коронавирус не возьмет, - отшучиваются пассажиры. – Очень жаль, что нас эвакуировали. Мы бы хотели отдохнуть там подольше.

Ну, а тем, кто еще только собирается в Китай, специалисты Роспотребнадзора советуют повременить с поездкой. Тем более, что в нынешней ситуации туристы могут рассчитывать на полный возврат вложенных в путевку денег.

Всех пассажиров проверяют с помощью тепловизоров.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Когда поступает сообщение об угрозе жизни и здоровью потребителей в стране временного пребывания, он имеют право потребовать расторжения договора или его изменения, - объясняет начальник отдела прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. – Если путешествие еще не началось, то турист имеет право потребовать возврата полной стоимости путевки. Если путешествие уже начато, то возврат должен быть пропорционален сумме неоказанных услуг. Кроме того, не исключена возможность досудебного урегулирования, когда стороны могут договориться о предоставлении другого тура или смещении поездки по срокам. В любом случае наши специалисты могут оказать помощь нижегородцам в написании претензии или искового заявления.

Если у кого-то из пассажиров повышена температура, прибор сразу это зафиксирует.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

БДИ!

Туристам, выезжающим в Китай, рекомендуется:

* при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию

* не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты

* употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду

* не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных

* использовать средства защиты органов дыхания (маски)

* мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи

* при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения

* при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.