2020-01-27T17:29:22+03:00
Общество

Авиакомпания AZUR air приостановила отправку нижегородских туристов в Китай из-за коронавируса

Туристов, уже оказавшихся на острове Хайнань, вывезут в кратчайшие сроки
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Авиакомпания AZUR air приостановила отправку нижегородских туристов в Китай из-за коронавируса. ФОТО: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.Авиакомпания AZUR air приостановила отправку нижегородских туристов в Китай из-за коронавируса. ФОТО: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
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Авиакомпания AZUR air с 27 января приостановила отправку российских туристов в Китай. Это решение связано со вспышкой коронавируса и сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в Китае.

- Корректировки касаются рейсов в Санью из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону и Южно-Сахалинска, - говорится на сайте авиакомпании. – Также в кратчайшие сроки будет организован вывоз отдыхающих россиян с острова Хайнань.

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса в нижегородском аэропорту был усилен контроль за прилетающими в наш город авиапассажирами из Китая.

- В пункте пропуска через государственную границу России в международном аэропорту «Стригино» организован двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. – При этом будет использоваться стационарное и переносное тепловизионное оборудование. В целях выявления больного новой коронавирусной инфекцией специалистами управления был проведен внеочередной инструктаж сотрудников контрольных органов и администрации аэропорта. На данный момент случаев коронавируса при проведении контроля не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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