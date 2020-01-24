2020-01-24T14:36:39+03:00
Общество

В нижегородском аэропорту усилили контроль из-за нового китайского коронавируса

Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали, как избежать заражения
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В нижегородском аэропорту усилили контроль из-за нового китайского коронавируса. ФОТО: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.В нижегородском аэропорту усилили контроль из-за нового китайского коронавируса. ФОТО: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
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В международном аэропорту «Стригино» усилят санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае. Соответствующее решение было принято региональным управлением Роспотребнадзора.

Напомним, новый коронавирус 2020 в Китае был обнаружен в Ухане в конце прошлого года. По последним данным, число инфицированных составляет уже больше 830 человек, 26 заболевших скончались.

- В пункте пропуска через государственную границу России в международном аэропорту «Стригино» организован двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. – При этом будет использоваться стационарное и переносное тепловизионное оборудование. В целях выявления больного новой коронавирусной инфекцией специалистами управления был проведен внеочередной инструктаж сотрудников контрольных органов и администрации аэропорта. На данный момент случаев коронавируса при проведении контроля не выявлено.

Тем не менее, сотрудникам Роспотребнадзора совместно с региональным Минздравом отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию.

- Уже обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий, - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора. - Проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и приняты меры по обучению медицинского персонала.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 1 января 2020 года в нижегородском аэропорту проверено 55 международных рейсов, в том числе 3 – из Китая.

Было досмотрено 7 776 человек, в том числе 989 пассажиров из КНР.

БДИ!

Туристам, выезжающим в Китай, рекомендуется:

* при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию

* не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты

* употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду

* не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных

* использовать средства защиты органов дыхания (маски)

* мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи

* при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения

* при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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